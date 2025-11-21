Найбільший виробник хумусу в Україні відновив виробництво після російського удару. Продукція вже є в магазинах
Найбільший виробник хумусу в Україні – компанія Yofi! – повідомив про відновлення виробництва після російської атаки раніше цього року.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
"Хочемо вам повідомити класну новину – ми повернулись! Це були два місяці активної роботи з відновлення виробництва, щоб ми знову могли вас радувати нашими смачними хумусами", – сказано в повідомленні.
У компанії додали, що наразі продукція доступна в мережі АТБ, проте скоро з'явиться в усіх мержах супермаркетів України.
Як повідомлялося, завод виробника хумусу Yofi! зазнав пошкоджень унаслідок російського ракетного удару й тимчасово призупинив постачання продукції.
Виробництво хумусу Yofi! розпочалось в Україні у 2010 році, за 15 років була створена унікальна лінійка продукції.
За даними української редакції Forbes, Yofi! займає близько 70% ринку виробництва хумусу в Україні. Виробничі потужності компанії розташовані в Києві на площі 2 тис. кв. м, обладнані трьома сучасними виробничо-фасувальними лініями від українських, італійських та ізраїльських виробників.
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