БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
2 264 4

Найбільший виробник хумусу в Україні зупинив роботу після ракетного удару РФ. ФОТО

хумус

Завод виробника хумусу Yofi! зазнав пошкоджень унаслідок російського ракетного удару й тимчасово призупинив постачання продукції.

За попередньою інформацією, жертв серед працівників немає: персонал встиг залишити приміщення за 20 хвилин до влучання, повідомила компанія.

Водночас пошкодження виробничого обладнання оцінюються як значні.

Водночас компанія повідомила, що вже працює над відновленням виробництва і планує повернути продукцію на полиці магазинів приблизно за місяць.

Виробництво хумусу Yofi! розпочалось в Україні у 2010 році, за 15 років була створена унікальна лінійка продукції.

За даними української редакції Forbes, Yofi! займає близько 70% ринку виробництва хумусу в Україні. Виробничі потужності компанії розташовані в Києві на площі 2000 м², обладнані трьома сучасними виробничо-фасувальними лініями від українських, італійських та ізраїльських виробників.

хумус

Раніше повідомлялось, що росіяни завдали удару по ТЕС ДТЕК.

Внаслідок удару поранено двох енергетиків, їм оперативно надали необхідну медичну Також за даними компанії, внаслідок удару зафіксовано серйозні пошкодження обладнання теплоелектростанції.

Автор: 

завод (779) ракети (359) росія (15284) атака (50) дрони (516)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хумус - це традиційна близькосхідна закуска у вигляді пасти або пюре з вареного нуту (турецького гороху) з додаванням оливкової олії, лимонного соку, кунжутної пасти (тахіні), часнику та спецій.
показати весь коментар
08.10.2025 13:43 Відповісти
А хумус за що?
Мабуть щоб українці не грілись горохом...
показати весь коментар
08.10.2025 13:53 Відповісти
Ось й хумусу дісталось. Мабудь мав "путужну енергетичну" складову й входив до об'єктів "критичної" інфраструктури, як най "генераційний та найпродуктивніший", бо якщо добре наїстись хумусу, то стільки можна напродокувати, що й в космос фламінго без двигуна полетить...
показати весь коментар
08.10.2025 13:58 Відповісти
Моссад не повинен залишатись осторонь!!!
показати весь коментар
08.10.2025 14:35 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 