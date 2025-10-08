Найбільший виробник хумусу в Україні зупинив роботу після ракетного удару РФ. ФОТО

Завод виробника хумусу Yofi! зазнав пошкоджень унаслідок російського ракетного удару й тимчасово призупинив постачання продукції.

За попередньою інформацією, жертв серед працівників немає: персонал встиг залишити приміщення за 20 хвилин до влучання, повідомила компанія.

Водночас пошкодження виробничого обладнання оцінюються як значні.

Водночас компанія повідомила, що вже працює над відновленням виробництва і планує повернути продукцію на полиці магазинів приблизно за місяць.

Виробництво хумусу Yofi! розпочалось в Україні у 2010 році, за 15 років була створена унікальна лінійка продукції.

За даними української редакції Forbes, Yofi! займає близько 70% ринку виробництва хумусу в Україні. Виробничі потужності компанії розташовані в Києві на площі 2000 м², обладнані трьома сучасними виробничо-фасувальними лініями від українських, італійських та ізраїльських виробників.

