Росіяни завдали удару по ТЕС ДТЕК: Серйозно пошкоджено обладнання, є поранені

Російські окупаційні війська завдали удару по тепловій електростанції (ТЕС) енергохолдингу ДТЕК.

Внаслідок удару поранено двох енергетиків, їм оперативно надали необхідну медичну допомогу, повідомляє пресслужба ДТЕК.

За даними компанії, внаслідок удару зафіксовано серйозні пошкодження обладнання теплоелектростанції.

Аварійні бригади вже працюють над усуненням наслідків удару та відновленням її роботи, додали у ДТЕК.

Раніше повідомлялось, що Кабмін виділив додатково 1,5 млрд грн прифронтовим регіонам для захисту об'єктів енергетики.

"Сформований резерв обладнання для оперативного відновлення енергопостачання, і будемо цей резерв збільшувати", – підкреслив Зеленський.

Він також додав, що вже ухвалене рішення про мораторій на відключення споживачів у прифронтових громадах від енергозабезпечення.

якщо на болотах ми можемо лише злегка пошкодити шибки на ТЄС, а у відповідь русня зрівняє із землею нашу енергетику - то може краще не починати цю гру? особливо напередодні зими
08.10.2025 13:21 Відповісти
Якщо що, вони це не припиняли це робити. Тому, навіть якщо гра "нерівна", у нас немає вибору "не продовжувати".
08.10.2025 14:58 Відповісти

