Прифронтові регіони України отримають 1,5 мільярда на захист об’єктів енергетики

Кабінет Міністрів України виділив додатково 1,5 млрд грн прифронтовим регіонам для захисту об'єктів енергетики.

Про це повідомив президент України Володимир еленський за результатами наради з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко.

"Сформований резерв обладнання для оперативного відновлення енергопостачання, і будемо цей резерв збільшувати", – підкреслив Зеленський.

Він також додав, що вже ухвалене рішення про мораторій на відключення споживачів у прифронтових громадах від енергозабезпечення.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше Зеленський заявив, що Росія буде робити все, щоб Україна не могла видобувати газ, тому поставлене завдання, щоб Україна мала гроші на його імпорт.

Як повідомлялося,, у ніч на 5 жовтня 2025 року війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Під ударом опинилися цивільні об'єкти, які забезпечують українців газом під час опалювального сезону, повідомили у "Нафтогазі". Унаслідок атаки зафіксовано влучання та руйнування.

До того Росія також завдала комбінованого удару ракетами та безпілотниками по низці об’єктів газовидобутку. У "Нафтогазі України" назвали цю атаку на газовидобувну інфраструктуру найбільш масованою від початку війни, значна частина обʼєктів компанії пошкоджена, частина руйнувань – критичні.

В енергохолдингу ДТЕК також повідомили про удари по ряду об'єктів газовидобутку компанії "ДТЕК Нафтогаз" на Полтавщині, робота частина з них зупинена.

Нагадаємо, внаслідок російських ударів по газовидобувній інфраструктурі у лютому 2025 року державне "Укргазвидобування", що входить до складу групи "Нафтогаз", втратило майже 50% потужностей з видобутку газу. З того часу частину потужностей вдалося відновити. Втім, Росія продовжувала регуярно обстрілювати газову інфраструктуру.