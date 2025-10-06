Зеленський про удари РФ по газовій інфраструктурі: Видобуток складно захистити, потрібно шукати гроші на імпорт газу

Росія буде робити все, щоб Україна не могла видобувати газ, тому поставлене завдання, щоб Україна мала гроші на його імпорт.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, передає Інтерфакс-Україна.

"Росія буде робити все, щоб ми не могли займатися видобутком нашого газу. Вони будуть робити все. Все це захистити буде складно. Поставлене завдання – паралельно мати гроші на імпорт, щоб у людей був газ. І ми розуміємо, який обсяг грошей. І вважаємо, що ми будемо готові до такого", – сказав Зеленський

За словами президента, Україна буде готова до всіх відповідних викликів з енергетикою.

Зеленський також наголосив, що Україна буде крок за кроком збільшувати контрудари, щоб росіяни також відчули те, що "ми відчуваємо".

Водночас, глава держави зауважив, що Україна не вбиває цивільне населення ворога, а б'є по військових об'єктахта по енергетичних об'єктах, які продають енергоресурс для російської військової машини.

"Тому я вважаю, що Україна робить абсолютно справедливий прогрес. Ми були б задоволені цього не робити, ми були б задоволені, щоб не було війни, але руські цього не хочуть. Поки що. І тому цю війну може зупинити тільки тиск", – додав президент.

Він також заявив, що на сьогодні не вистачає тиску західних країн, зокрема Європи та США, на РФ.

Як повідомлялося,, у ніч на 5 жовтня 2025 року війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Під ударом опинилися цивільні об'єкти, які забезпечують українців газом під час опалювального сезону, повідомили у "Нафтогазі". Унаслідок атаки зафіксовано влучання та руйнування.

Минулої п'ятниці Росія також завдала комбінованого удару ракетами та безпілотниками по низці об’єктів газовидобутку. У "Нафтогазі України" назвали цю атаку на газовидобувну інфраструктуру найбільш масованою від початку війни, значна частина обʼєктів компанії пошкоджена, частина руйнувань – критичні.

В енергохолдингу ДТЕК також повідомили про удари по ряду об'єктів газовидобутку компанії "ДТЕК Нафтогаз" на Полтавщині, робота частина з них зупинена.

Нагадаємо, внаслідок російських ударів по газовидобувній інфраструктурі у лютому 2025 року державне "Укргазвидобування", що входить до складу групи "Нафтогаз", втратило майже 50% потужностей з видобутку газу. З того часу частину потужностей вдалося відновити. Втім, Росія продовжувала регуярно обстрілювати газову