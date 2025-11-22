Враг бил "Искандером" и 104 БПЛА. Обезврежено 89 дронов, - Воздушные силы
В ночь на 22 ноября (с 19:00 21 ноября) противник атаковал Украину одной баллистической ракетой Искандер-М из ТОТ АР Крым, и 104 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 65 из них - "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Есть ли попадания?
Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА в 15 локациях, а также баллистической ракеты в одной локации.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркнули в Воздушных силах.
