Враг бил "Искандером" и 104 БПЛА. Обезврежено 89 дронов, - Воздушные силы

В ночь на 22 ноября (с 19:00 21 ноября) противник атаковал Украину одной баллистической ракетой Искандер-М из ТОТ АР Крым, и 104 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 65 из них - "шахеды".

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Есть ли попадания?

Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА в 15 локациях, а также баллистической ракеты в одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркнули в Воздушных силах.

