РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8775 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО
436 2

Враг бил "Искандером" и 104 БПЛА. Обезврежено 89 дронов, - Воздушные силы

Атака шахидов 22 ноября 2025 года. Сколько целей сбито

В ночь на 22 ноября (с 19:00 21 ноября) противник атаковал Украину одной баллистической ракетой Искандер-М из ТОТ АР Крым, и 104 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 65 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Читайте также: ПВО обезвредила 106 из 136 выпущенных россиянами БПЛА, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Есть ли попадания?

Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА в 15 локациях, а также баллистической ракеты в одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркнули в Воздушных силах.

Читайте также: Атака на Одесскую область: двое пострадавших, приостановлена работа таможенного пункта "Орловка". ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (30585) дроны (5522) Воздушные силы (2800) Шахед (1659)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 15 локаціях" - а це як?
показать весь комментарий
22.11.2025 09:30 Ответить
Уламки
показать весь комментарий
22.11.2025 09:37 Ответить
 
 