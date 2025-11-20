ПВО обезвредила 106 из 136 выпущенных россиянами БПЛА, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Российские войска атаковали Украину беспилотниками различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности атаки

Зафиксированы пуски 136 БПЛА типа Shahed, Гербера и др. из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ТОТ АР Крым.

Около 80 из них –"шахеды".

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 106 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 29 ударных БПЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Читайте: РФ нанесла удар по жилым домам Тернополя крылатыми ракетами Х-101, содержащими иностранные компоненты, - Воздушные силы. ФОТОрепортаж