ПВО обезвредила 106 из 136 выпущенных россиянами БПЛА, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
Российские войска атаковали Украину беспилотниками различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Подробности атаки
Зафиксированы пуски 136 БПЛА типа Shahed, Гербера и др. из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ТОТ АР Крым.
Около 80 из них –"шахеды".
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 106 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 29 ударных БПЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.
В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
