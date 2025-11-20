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Новини Результат роботи ППО
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ППО знешкодила 106 із 136 випущених росіянами БпЛА, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 20 листопада. Як відпрацювала ППО?

Російські війська атакували Україну безпілотниками різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці атаки

Зафіксовано пуски 136 БпЛА типу Shahed, Гербера та ін. із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Близько 80 із них – "шахеди".

Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Наразі атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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Атака шахедів 20 листопада. Як відпрацювала ППО?

Автор: 

обстріл (34320) ППО (4158) Повітряні сили (3447) Шахед (2243)
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