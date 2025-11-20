ППО знешкодила 106 із 136 випущених росіянами БпЛА, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
Російські війська атакували Україну безпілотниками різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці атаки
Зафіксовано пуски 136 БпЛА типу Shahed, Гербера та ін. із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.
Близько 80 із них – "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.
Наразі атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
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