Россия запустила ударные дроны по Украине, - Воздушные силы

Вечером субботы, 22 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Где фиксировалось движение вражеских дронов?

Несколько групп БПЛА из Сумской области в направлении Полтавской области, - сообщалось в 16:05.

Полтавская область: группы БПЛА в направлении Миргорода, - сообщалось в 16:26.

Еще группа БПЛА из акватории Черного моря в сторону Одесской/Николаевской области, - сообщалось в 16:40.

Николаевская область: БПЛА мимо Березанки на север, - сообщалось в 17:08.

Новые группы БПЛА из Сумщины в Полтавскую область. Мимо Гадяча в направлении Миргорода, - сообщалось в 17:58.

Новая группа БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области, - сообщалось в 19:19.

Днепропетровская область: БПЛА в сторону Славгорода, - сообщалось в 19:29.

В 20:38 ВС сообщали:

БПЛА в Запорожской области курсом на запад (н.п. Малокатериновка).

БПЛА на севере Харьковской области курсом на восток.

Группа БПЛА на востоке Харьковской области курсом на запад (н.п. Шевченково), - сообщалось в 20:41.

Группа БПЛА в Харьковской области южным курсом, - сообщалось в 21:09.

