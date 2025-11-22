РУС
Новости Атака беспилотников
Россия запустила ударные дроны по Украине, - Воздушные силы

шахеди

Вечером субботы, 22 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Где фиксировалось движение вражеских дронов?

Несколько групп БПЛА из Сумской области в направлении Полтавской области, - сообщалось в 16:05.

Полтавская область: группы БПЛА в направлении Миргорода, - сообщалось в 16:26.

Еще группа БПЛА из акватории Черного моря в сторону Одесской/Николаевской области, - сообщалось в 16:40.

Николаевская область: БПЛА мимо Березанки на север, - сообщалось в 17:08.

Новые группы БПЛА из Сумщины в Полтавскую область. Мимо Гадяча в направлении Миргорода, - сообщалось в 17:58.

Новая группа БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области, - сообщалось в 19:19.

Днепропетровская область: БПЛА в сторону Славгорода, - сообщалось в 19:29.

В 20:38 ВС сообщали:

  • БПЛА в Запорожской области курсом на запад (н.п. Малокатериновка).
  • БПЛА на севере Харьковской области курсом на восток.

Группа БПЛА на востоке Харьковской области курсом на запад (н.п. Шевченково), - сообщалось в 20:41.

Группа БПЛА в Харьковской области южным курсом, - сообщалось в 21:09.

Читайте также: Враг бил "Искандером" и 104 БПЛА. Обезврежено 89 дронов, - Воздушные силы

беспилотник (4555) атака (740) Воздушные силы (2801)
Топ комментарии
+2
Тільки що.
РФ накрила Запоріжжя масованим вогнем із РСЗВ «Град»: вдарили по супермаркету та житловій багатоповерхівці, - ОВА.
За попередніми даними, кількість постраждалих є значною.

***..., скільки ще зеля буде робити з українців терпіл?
Де негайний удар у відповідь з РСЗО по Білгороду?
22.11.2025 21:36 Ответить
+1
https://www.youtube.com/watch?v=EkeH8rzQa18
Там далі цікавіше.
Ведучий: Ви такі цифри називаєте. 500 000. Ви впевнені, що це так? Тобто 500 000 вбитих у нас.
Івченко: Так. Ну, я вам образно сказав. Ну я рахую, що ці цифри можуть бути більше.
Пиши одразу мільйон, як китайці казали. Чого їх, тих хохлів, жаліти.
22.11.2025 21:48 Ответить
Ти коли і чічей сосеш, губою трясеш? Відос можеш скинути, що все делаешь па великаму?
22.11.2025 21:19 Ответить
Яка страна, такі й гєроі.
22.11.2025 21:22 Ответить
Ти праваславний дибіл?
22.11.2025 21:20 Ответить
STFU
22.11.2025 21:21 Ответить
На ТВ "Суперпозиція" член комітету по нац.обороні і без. Івченко повідомив, що у ВСУ загинуло 500 тис.вояк і стільки поранено.
22.11.2025 21:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EkeH8rzQa18
Там далі цікавіше.
Ведучий: Ви такі цифри називаєте. 500 000. Ви впевнені, що це так? Тобто 500 000 вбитих у нас.
Івченко: Так. Ну, я вам образно сказав. Ну я рахую, що ці цифри можуть бути більше.
Пиши одразу мільйон, як китайці казали. Чого їх, тих хохлів, жаліти.
22.11.2025 21:48 Ответить
Били "Буревієм", поки русняві РУКи його не спалили.
22.11.2025 21:50 Ответить
 
 