Враг атаковал дронами Черниговскую область: под ударом Центр детского творчества в Корюковке, повреждены многоэтажки. ФОТО

В ночь на воскресенье, 23 ноября, вражеские "герани" атаковали Черниговскую область.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

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Удар по Корюковке

По данным ОГА, зафиксировано два прилета в Корюковке.

"Ночью. Прямо по зданию Центра детского и юношеского творчества. Возник пожар. На месте попадания работали пожарные. Также повреждены многоэтажки рядом", - говорится в сообщении.





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Атака на Чернигов

В Чернигове вражеский дрон попал по дачному массиву. Поврежден дом.

Всего за прошедшие сутки на территории области зафиксировано 13 обстрелов - 23 взрыва.

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