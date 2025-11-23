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Новости Фото Обстрелы Черниговщины
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Враг атаковал дронами Черниговскую область: под ударом Центр детского творчества в Корюковке, повреждены многоэтажки. ФОТО

В ночь на воскресенье, 23 ноября, вражеские "герани" атаковали Черниговскую область.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

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Удар по Корюковке

По данным ОГА, зафиксировано два прилета в Корюковке.

"Ночью. Прямо по зданию Центра детского и юношеского творчества. Возник пожар. На месте попадания работали пожарные. Также повреждены многоэтажки рядом", - говорится в сообщении.

Черниговская область после обстрела
Черниговская область после обстрела

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали Черниговскую область: погибла женщина в Новгород-Северском районе. ФОТОрепортаж

Атака на Чернигов

В Чернигове вражеский дрон попал по дачному массиву. Поврежден дом.

Всего за прошедшие сутки на территории области зафиксировано 13 обстрелов - 23 взрыва.

Читайте: Сутки на Черниговщине: 61 обстрел, атаки FPV-дронов и повреждения гражданских объектов. ФОТО

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Чернигов (990) дроны (7287) Черниговская область (1591) Корюковский район (68) Черниговский район (195) Корюковка (9)
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