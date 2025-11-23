Враг атаковал дронами Черниговскую область: под ударом Центр детского творчества в Корюковке, повреждены многоэтажки. ФОТО
В ночь на воскресенье, 23 ноября, вражеские "герани" атаковали Черниговскую область.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
Удар по Корюковке
По данным ОГА, зафиксировано два прилета в Корюковке.
"Ночью. Прямо по зданию Центра детского и юношеского творчества. Возник пожар. На месте попадания работали пожарные. Также повреждены многоэтажки рядом", - говорится в сообщении.
Атака на Чернигов
В Чернигове вражеский дрон попал по дачному массиву. Поврежден дом.
Всего за прошедшие сутки на территории области зафиксировано 13 обстрелов - 23 взрыва.
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