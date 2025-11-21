Россияне атаковали Черниговщину: погибла женщина в Новгород-Сиверском районе. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки российские захватчики атаковали беспилотниками Черниговский и Новгород-Сиверский районы, возникли пожары, погибла женщина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Черниговский район
В результате российской атаки возник пожар на территории частного домовладения. Поврежден жилой дом.
Новгород-Сиверский район
Беспилотники нанесли удар по гражданской инфраструктуре. Загорелся продовольственный магазин.
"Пожарные местной пожарной команды деблокировали из-под завалов сотрудницу магазина, однако, к сожалению, спасти ее не удалось, женщина умерла", - сообщили в ГСЧС.
Последствия вражеских атак
Володимир Омельянов
