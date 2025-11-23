Ворог атакував дронами Чернігівщину: під ударом Центр дитячої творчості в Корюківці, пошкоджено багатоповерхівки. ФОТО
У ніч проти неділі, 23 листопада, ворожі "герані" атакували Чернігівщину.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
Удар по Корюківці
За даними ОВА, зафіксовано два прильоти в Корюківці.
"Уночі. Просто по будівлі Центру дитячої та юнацької творчості. Виникла пожежа. На місці влучання працювали вогнеборці. Також пошкоджені багатоповерхівки поруч", - йдеться у повідомленні.
Атака на Чернігів
У Чернігові ворожий дрон поцілив по дачному масиву. Пошкоджений будинок.
Усього за минулу добу на території області зафіксовано 13 обстрілів - 23 вибухи.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль