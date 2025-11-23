Ворог атакував дронами Чернігівщину: під ударом Центр дитячої творчості в Корюківці, пошкоджено багатоповерхівки. ФОТО

У ніч проти неділі, 23 листопада, ворожі "герані" атакували Чернігівщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

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Удар по Корюківці

За даними ОВА, зафіксовано два прильоти в Корюківці.

"Уночі. Просто по будівлі Центру дитячої та юнацької творчості. Виникла пожежа. На місці влучання працювали вогнеборці. Також пошкоджені багатоповерхівки поруч", - йдеться у повідомленні.





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Атака на Чернігів

У Чернігові ворожий дрон поцілив по дачному масиву. Пошкоджений будинок.

Усього за минулу добу на території області зафіксовано 13 обстрілів - 23 вибухи.

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