Росіяни атакували Чернігівщину: загинула жінка у Новгород-Сіверському районі. ФОТОрепортаж
Минулої доби російські загарбники атакували безпілотниками Чернігівський та Новгород-Сіверський райони, виникли пожежі, загинула жінка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
Чернігівський район
Внаслідок російської атаки виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Пошкоджено житловий будинок.
Новгород-Сіверський район
Безпілотники вдарили по цивільній інфраструктурі. Загорівся продовольчий магазин.
"Вогнеборці місцевої пожежної команди деблокували з-під завалів співробітницю магазину, однак, на жаль, врятувати її не вдалося, жінка померла", - повідомили у ДСНС.
Наслідки ворожих атак
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Володимир Омельянов
показати весь коментар21.11.2025 09:47 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль