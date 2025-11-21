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Новини Фото Обстріли Чернігівщини
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Росіяни атакували Чернігівщину: загинула жінка у Новгород-Сіверському районі. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські загарбники атакували безпілотниками Чернігівський та Новгород-Сіверський райони, виникли пожежі, загинула жінка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

Чернігівський район

Внаслідок російської атаки виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Пошкоджено житловий будинок.

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Новгород-Сіверський район

Безпілотники вдарили по цивільній інфраструктурі. Загорівся продовольчий магазин.

"Вогнеборці місцевої пожежної команди деблокували з-під завалів співробітницю магазину, однак, на жаль, врятувати її не вдалося, жінка померла", - повідомили у ДСНС.

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Наслідки ворожих атак

Внаслідок російської атаки загинула жінка у Чернігівщині
Внаслідок російської атаки загинула жінка у Чернігівщині
Внаслідок російської атаки загинула жінка у Чернігівщині
Внаслідок російської атаки загинула жінка у Чернігівщині

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Автор: 

обстріл (34320) Чернігівська область (1382) Новгород-Сіверський район (94) Чернігівський район (196)
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Що творят варварт і так кожен день ,на жаль відповіді по рашиських чортах на росії чи лднр немає ,мабуть владу понад усе турбують не злочини і терор рашистів ,а як зберегти власну ср-ку.
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21.11.2025 09:47 Відповісти
 
 