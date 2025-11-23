У Чернігові 40 тисяч абонентів без світла через аварію
У Чернігові сталося аварійне відключення однієї з підстанцій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, 23 листопада без світла залишилися близько 40 тисяч абонентів.
Подробиці аварії
Про інцидент поінформувало "Чернігівобленерго" у своєму Telegram-каналі.
У повідомленні компанії зазначено: "Через аварійне відключення однієї з підстанцій в місті знеструмлено близько 40 000 абонентів". Енергетики уточнили, що аварійні бригади вже працюють на місці події та очікують відновити електропостачання протягом найближчих двох годин.
Пізніше обленерго повідомило, що через пошкодження у мережах оператора системи передачі вимушені ввести додаткові обмеження електропостачання для споживачів південної зони області.
Ворог атакував дронами Чернігівщину
Раніше ми писали, що у ніч проти неділі, 23 листопада, Чернігівщину атакували ворожі "герані". За даними ОВА, зафіксовано два прильоти в Корюківці.
У Чернігові ворожий дрон поцілив по дачному масиву. Пошкоджений будинок. Усього за минулу добу на території області зафіксовано 13 обстрілів - 23 вибухи.
Також ми повідомляли:
- У неділю, 23 листопада ворог атакував Сумщину: поранено рятувальника, пошкоджено будівлю пожежної частини.
- У ніч проти 23 листопада РФ здійснила удар по Краматорську: загинули молоді хлопці, поранені у важкому стані.
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