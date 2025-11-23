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Новини Аварійні знеструмлення
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У Чернігові 40 тисяч абонентів без світла через аварію

у Чернігові стався блекаут

У Чернігові сталося аварійне відключення однієї з підстанцій. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 23 листопада без світла залишилися близько 40 тисяч абонентів.

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Подробиці аварії

Про інцидент поінформувало "Чернігівобленерго" у своєму Telegram-каналі.

У повідомленні компанії зазначено: "Через аварійне відключення однієї з підстанцій в місті знеструмлено близько 40 000 абонентів". Енергетики уточнили, що аварійні бригади вже працюють на місці події та очікують відновити електропостачання протягом найближчих двох годин.

Пізніше обленерго повідомило, що через пошкодження у мережах оператора системи передачі вимушені ввести додаткові обмеження електропостачання для споживачів південної зони області.

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Ворог атакував дронами Чернігівщину

Раніше ми писали, що у ніч проти неділі, 23 листопада, Чернігівщину атакували ворожі "герані". За даними ОВА, зафіксовано два прильоти в Корюківці

У Чернігові ворожий дрон поцілив по дачному масиву. Пошкоджений будинок. Усього за минулу добу на території області зафіксовано 13 обстрілів - 23 вибухи.

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Автор: 

Чернігів (906) енергетика (3841) атака (1605) знеструмлення (118) Чернігівська область (1386) Чернігівський район (197)
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у нас теж електрики трансформатор підірвали ,добу сидів без світла
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23.11.2025 18:34 Відповісти
довиключались 3,14
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23.11.2025 18:39 Відповісти
Електрики підірвали? А, тобто це просто електрики вимикають світло, ракетно-дронові обстріли не впливають на енергосистему. В нашій палаті все без змін - продовжуйте в тому ж напрямку
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23.11.2025 22:47 Відповісти
Трансформери 4, скоро у кiнотеатрах.
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23.11.2025 18:39 Відповісти
кіна не буде електричиство скінчилось
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23.11.2025 18:44 Відповісти
в мене поки нема реле захисту , я поставив на вхід реле таймер на 30 сек вмикання,реле повинно прийти через 5 днів
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23.11.2025 18:43 Відповісти
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23.11.2025 18:54 Відповісти
 
 