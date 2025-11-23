Нічний удар РФ по Краматорську: загинули молоді хлопці, поранені у важкому стані
Напередодні ввечері та вночі Краматорськ Донецької області зазнав ворожого обстрілу. Є загиблі та поранені.
Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Удар по приватному сектору
За його словами, 22 листопада, о 21:50, російські війська завдали двох ударів по приватному сектору громади.
"Загинуло три людини - хлопці 2007 р.н., 2006 та 2000 р.н", - йдеться у повідомленні.
Ще двоє людей зазнали поранень та перебувають у важкому стані.
Встановлюються остаточні наслідки обстрілу.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Краматорську 3 людини загинули і 2 поранені.
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А оце все стається бо вибір 2019 - вважаєш що можна "сайтісь посередині" і вибрати "смешнова"? - діставай гроби по всій країні
ВСЕ. Жорстоко? - ацтеки приютили іспанців - 99,9% знищено - їх було більше чим жителів Франції
Японія програла Мідуей - 2 ядерні бомби на голови
кожна помилка має наслідки. Інколи вони мізерні, а інколи катастрофічні - це реальне життя
А так было сломлено сопротивление, ибо для штурма самой Японии нужно было бы положить людей на два порядка больше чем на о. Окинава
Але забувають, що таких можливостей, які мав Порошенко, не було ні в кого, бо ті, хто пройшов Майдан, могли не тільки повернути Донецьк, Луганськ і Крим, а й навести деякий порядок у владі, яка за всі роки незалежності дбала лиш за себе, та своїх наближених.
А зараз вже нікому в Країні наводити порядок.
Якщо тільки Європа з Америкою. Але це вже фантастика.
Бо "краще вже свої крадії, ніж хтось не свій", та "не треба нас вчити"
А те, що пів України вже закордоном без громадянства почуваються краще , ніж в своїй країні громадянами, чомусь не замислюються.
Співчуття рідним
Це горе, невиправне...
Але, молоді хлопці 25, 18 і 17 років вбиті, а не загинули....
Як би не було важко батькам та рідним загиблих Воїнів, у них бодай є розуміння і якесь виправдання та полегшення, що їх сини загинули в бою, захищаючи їх і Україну....