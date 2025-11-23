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Нічний удар РФ по Краматорську: загинули молоді хлопці, поранені у важкому стані

Краматорськ після обстрілу

Напередодні ввечері та вночі Краматорськ Донецької області зазнав ворожого обстрілу. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Удар по приватному сектору

За його словами, 22 листопада, о 21:50, російські війська завдали двох ударів по приватному сектору громади.

"Загинуло три людини - хлопці 2007 р.н., 2006 та 2000 р.н", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Доба на Донеччині: Росія завдала 1 670 ударів, двоє жителів постраждали. ФОТОрепортаж

Ще двоє людей зазнали поранень та перебувають у важкому стані.

Встановлюються остаточні наслідки обстрілу.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Краматорську 3 людини загинули і 2 поранені.

Читайте: Росія атакувала Краматорськ сімома БпЛА: є загиблий та руйнування

Автор: 

Краматорськ (927) обстріл (34353) жертви (1988) Донецька область (11279) Краматорський район (1257)
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Тварюки... Шкода, що ми те ж саме з ними не можемо робити...
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23.11.2025 11:12 Відповісти
Не неможемо, бо маємо в себе тварюк, які герої бо не втекли.
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23.11.2025 12:12 Відповісти
Голодомор стався до Грушевський розпустив армію. НЕ хочеш втрачати 200 000 в боях? - втратиш 10 000 000 за півроку і 40 000 000 за 40 років

А оце все стається бо вибір 2019 - вважаєш що можна "сайтісь посередині" і вибрати "смешнова"? - діставай гроби по всій країні

ВСЕ. Жорстоко? - ацтеки приютили іспанців - 99,9% знищено - їх було більше чим жителів Франції

Японія програла Мідуей - 2 ядерні бомби на голови

кожна помилка має наслідки. Інколи вони мізерні, а інколи катастрофічні - це реальне життя
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23.11.2025 11:21 Відповісти
Ну японцы тогда были военными преступниками, жестокоми с пленными.
А так было сломлено сопротивление, ибо для штурма самой Японии нужно было бы положить людей на два порядка больше чем на о. Окинава
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23.11.2025 11:53 Відповісти
Наївні концентруються тільки на 2019 році.
Але забувають, що таких можливостей, які мав Порошенко, не було ні в кого, бо ті, хто пройшов Майдан, могли не тільки повернути Донецьк, Луганськ і Крим, а й навести деякий порядок у владі, яка за всі роки незалежності дбала лиш за себе, та своїх наближених.
А зараз вже нікому в Країні наводити порядок.
Якщо тільки Європа з Америкою. Але це вже фантастика.
Бо "краще вже свої крадії, ніж хтось не свій", та "не треба нас вчити"
А те, що пів України вже закордоном без громадянства почуваються краще , ніж в своїй країні громадянами, чомусь не замислюються.
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23.11.2025 13:32 Відповісти
Земля пухом небіжчикам.
Співчуття рідним
Це горе, невиправне...

Але, молоді хлопці 25, 18 і 17 років вбиті, а не загинули....
Як би не було важко батькам та рідним загиблих Воїнів, у них бодай є розуміння і якесь виправдання та полегшення, що їх сини загинули в бою, захищаючи їх і Україну....
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23.11.2025 13:26 Відповісти
якого *** молодим сидіти так близько до зони бойових дій? пєнси-ждуни то ясно, но ці??
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23.11.2025 15:23 Відповісти
 
 