Нічний удар РФ по Краматорську: загинули молоді хлопці, поранені у важкому стані

Напередодні ввечері та вночі Краматорськ Донецької області зазнав ворожого обстрілу. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Удар по приватному сектору

За його словами, 22 листопада, о 21:50, російські війська завдали двох ударів по приватному сектору громади.

"Загинуло три людини - хлопці 2007 р.н., 2006 та 2000 р.н", - йдеться у повідомленні.

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Ще двоє людей зазнали поранень та перебувають у важкому стані.

Встановлюються остаточні наслідки обстрілу.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Краматорську 3 людини загинули і 2 поранені.

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