Доба на Донеччині: Росія завдала 1 670 ударів, двоє жителів постраждали. ФОТОрепортаж

За 19 листопада на Донеччині зафіксовано 1 670 ворожих ударів. Під обстрілами опинилися шість населених пунктів, пошкоджено 39 цивільних об’єктів, зокрема 29 житлових будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Краматорський район

По Слов’янську росіяни вдарили трьома бомбами "КАБ-250", дронами "Молнія-2" і "Герань-2". Поранено цивільну особу. Пошкоджено 2 багатоквартирних і 17 приватних будинків, майстерню, об’єкт інфраструктури, 2 цивільних авто.

У Краматорську пошкоджено будинок. Сьогодні близько 01:30 Росія обстріляла місто із застосуванням БпЛА. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

У Костянтинівці та Калениках Лиманської ТГ внаслідок влучання російських FPV-дронів пошкоджено по одному цивільному авто.

Дмитро-Дар’ївку Олександрівської ТГ ворог атакував чотирма БпЛА "Герань-2" – є поранений, пошкоджено 9 приватних будинків, заклад освіти, критичну інфраструктуру.

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Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 6 будинків і авто.

Наслідки ворожих обстрілів

















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