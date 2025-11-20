Сутки в Донецкой области: Россия нанесла 1 670 ударов, двое жителей пострадали. ФОТОрепортаж

За 19 ноября в Донецкой области зафиксировано 1 670 вражеских ударов. Под обстрелами оказались шесть населенных пунктов, повреждены 39 гражданских объектов, в том числе 29 жилых домов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.

Краматорский район

По Славянску россияне нанесли три удара бомбами "КАБ-250", дронами "Молния-2" и "Герань-2". Поранено одно гражданское лицо. Повреждены 2 многоквартирных и 17 частных домов, мастерская, объект инфраструктуры, 2 гражданских автомобиля.

В Краматорске поврежден дом. Сегодня около 01:30 Россия обстреляла город с применением БПЛА. Информация о пострадавших пока не поступала.

В Константиновке и Калениках Лиманской ТГ в результате попадания российских FPV-дронов повреждены по одному гражданскому автомобилю.

Дмитриево-Дарьевку Александровской ТГ враг атаковал четырьмя БПЛА "Герань-2" – есть раненый, повреждены 9 частных домов, учебное заведение, критическая инфраструктура.

Бахмутский район

В Северске повреждены 6 домов и автомобиль.

Последствия вражеских обстрелов

















