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Новини Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: четверо загиблих і четверо поранених, атак зазнали три райони області. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 23 листопада розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

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Обстріли Донеччини

Покровський район

У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено авто.

Краматорський район

  • У Лимані загинула людина.
  • У Краматорську 3 людини загинули і 2 поранені.
  • У Дмитро-Дар'ївці Олександрівської громади пошкоджено будинок.
  • У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено авто і храм.

Також дивіться: Доба на Донеччині: під ударами Слов’янськ та Дружківка, загинула людина, є пошкодження. ФОТО

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 7 будинків.

Зазначається, що загалом за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 221 людину, зокрема 95 дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 150 тис. росіян продовжують штурми на Покровському напрямку, - Зеленський

За даними ГУ Нацполіції в Донецькій області, за 22 листопада зафіксовано 2130 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.

Під вогнем перебували 9 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, селища Комишуваха, Олексієво-Дружківка, села Дмитро-Дар’ївка, Золотий Колодязь, Матяшеве.

Руйнувань зазнали 8 цивільних об’єктів, з них 2 житлових будинки.

Наслідки атак

Атаки РФ на Донеччину
Атаки РФ на Донеччину
Атаки РФ на Донеччину
Атаки РФ на Донеччину
Атаки РФ на Донеччину
Атаки РФ на Донеччину
Атаки РФ на Донеччину
Атаки РФ на Донеччину

Автор: 

Краматорськ (927) обстріл (34353) Донецька область (11279) Бахмутський район (855) Краматорський район (1257) Покровський район (1774) Костянтинівка (592) Лиман (245)
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