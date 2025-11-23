Доба на Донеччині: четверо загиблих і четверо поранених, атак зазнали три райони області. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 23 листопада розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

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Покровський район

У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено авто.

Краматорський район

У Лимані загинула людина .

. У Краматорську 3 людини загинули і 2 поранені .

. У Дмитро-Дар'ївці Олександрівської громади пошкоджено будинок.

У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено авто і храм.

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Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 7 будинків.

Зазначається, що загалом за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 221 людину, зокрема 95 дітей.

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За даними ГУ Нацполіції в Донецькій області, за 22 листопада зафіксовано 2130 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.

Під вогнем перебували 9 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, селища Комишуваха, Олексієво-Дружківка, села Дмитро-Дар’ївка, Золотий Колодязь, Матяшеве.

Руйнувань зазнали 8 цивільних об’єктів, з них 2 житлових будинки.

Наслідки атак















