Доба на Донеччині: під ударами Слов’янськ та Дружківка, загинула людина, є пошкодження. ФОТО

Минулої доби, 21 листопада 2025 року, війська РФ обстрілювали два райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Краматорський район

У Слов'янську пошкоджено адмінбудівлю та автівку. В Голубівці Олександрівської громади загинула людина, пошкоджено авто. У Дружківці пошкоджено адмінбудівлю і 3 автомобілі. У Костянтинівці поранено людину.

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Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 6 будинків.







Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 341 людину, в тому числі 124 дитини.

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