Сутки в Донецкой области: под ударами Славянск и Дружковка, погиб человек, есть повреждения. ФОТО
За прошедшие сутки, 21 ноября 2025 года, войска РФ обстреливали два района Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Краматорский район
В Славянске повреждены административное здание и автомобиль. В Голубовке Александровской общины погиб человек, поврежден автомобиль. В Дружковке повреждены административное здание и 3 автомобиля. В Константиновке ранен человек.
Бахмутский район
В Северске повреждены 6 домов.
Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 341 человек, в том числе 124 ребенка.
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