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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки в Донецкой области: под ударами Славянск и Дружковка, погиб человек, есть повреждения. ФОТО

За прошедшие сутки, 21 ноября 2025 года, войска РФ обстреливали два района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Краматорский район

В Славянске повреждены административное здание и автомобиль. В Голубовке Александровской общины погиб человек, поврежден автомобиль. В Дружковке повреждены административное здание и 3 автомобиля. В Константиновке ранен человек.

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Бахмутский район

В Северске повреждены 6 домов.

Донецкая область после обстрела
Донецкая область после обстрела
Донецкая область после обстрела

Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 341 человек, в том числе 124 ребенка.

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Автор: 

Донецкая область (12399) Краматорский район (1243) Дружковка (160) Славянск (2722)
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