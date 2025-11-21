Сутки в Донецкой области: в результате обстрелов ранены 4 человека, повреждены дома, автомобили. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки войска РФ интенсивно обстреливали территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

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Краматорский район

В Лимане ранены 2 человека, поврежден автомобиль. В Краматорске ранен человек, повреждены 2 кафе, магазин, стадион и промышленное здание. В Александровке повреждены 33 частных дома, многоэтажка, 2 административных здания и 7 автомобилей. В Константиновке ранен человек, поврежден автомобиль.

Бахмутский район

В Северске повреждены 6 домов.

За 20 ноября полиция зафиксировала 1 673 вражеских удара по линии фронта и жилому сектору.

Всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 107 человек, в том числе 12 детей.









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