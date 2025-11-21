Доба на Донеччині: внаслідок обстрілів поранено 4 людей, пошкоджені будинки, автівки. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби війська РФ інтенсивно обстрілювали територію Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

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Краматорський район

У Лимані поранено 2 людини, пошкоджено авто. У Краматорську поранено людину, пошкоджено 2 кав'ярні, крамницю, стадіон і промислову будівлю. В Олександрівці пошкоджено 33 приватні будинки, багатоповерхівку, 2 адмінбудівлі і 7 автівок. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено автомобіль.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

За 20 листопада поліція зафіксувала 1 673 ворожих удари по лінії фронту та житловому сектору.

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 107 людей, у тому числі 12 дітей.









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