Через ворожі обстріли Херсонщини 1 людина загинула, 8 - дістали поранення, також пошкоджена лікарня у Херсоні. ВIДЕО

Російська армія продовжує завдати цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі правобережної Херсонщини.

Минулої доби окупаційні війська атакували 23 населених пункти та місто Херсон, інформує Цензор.НЕТ.

Як відомо, під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Білозерка, Молодіжне, Золота Балка, Комишани, Костирка, Антонівка, Софіївка, Дніпровське, Придніпровське, Кізомис, Берислав, Бургунка, Веселе, Іванівка, Козацьке, Львове, Микільське, Миколаївка, Монастирське, Новоберислав, Одрадокам'янка, Ольгівка, Понятівка та Херсон.

Деталі обстрілів

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 16 приватних будинків. Також окупанти понівечили телерадіовежу та газогін. Виток газу перекрито, загроз та пожеж наразі немає.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення, з них - 1 дитина.

Окупанти обстріляли медзаклад у Херсоні

Також цієї ночі російські військові обстріляли один із медзакладів у Херсоні. Внаслідок "прильоту" у будівлі вибито з два десятки шибок, а також пошкоджено стелю, компʼютерну техніку та медобладнання. На щастя, постраждалих серед людей немає.

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