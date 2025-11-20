Обстріли Херсонщини: троє поранених, зокрема неповнолітня дівчина

Сьогодні, 20 листопада 2025 року, російські війська завдавали ударів по Херсону та Молодіжному в Херсонській області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

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Чим били окупанти?

Зазначається, що армія РФ обстрілювала територію області артилерією, зокрема реактивною, мінометами, а також застосовувала дрони різного типу.

Постраждалі внаслідок атак

Станом на 17:30 відомо, що через російську агресію дістали травм троє мирних жителів, серед них – неповнолітня дівчина.

Так, внаслідок артилерійських обстрілів Херсона, що сталися вночі, постраждав 85-річний чоловік. За даними ОВА, він дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Бригада "швидкої" надала постраждалому медичну допомогу на місці.

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Крім того, вранці у будинок в Херсоні, у якому перебувала 17-річна дівчина, "прилетів" ворожий снаряд. Вона дістала вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. Потерпілу доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Орієнтовно о 13:00 російські військові обстріляли з артилерії Молодіжне. Під ворожий удар потрапила 58-річна жінка, яка йшла вулицею. Вона дістала вибухову й закриту черепно-мозкові травми, контузію, уламкові поранення голова та тулуба. Бригада "швидкої" доставила постраждалу до лікарні у середньому стані тяжкості.

Пошкоджень зазнали також приватні та багатоквартирні будинки, заклад дошкільної освіти.

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