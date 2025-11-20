Обстрелы Херсонщины: трое раненых, в том числе несовершеннолетняя девушка

Сегодня, 20 ноября 2025 года, российские войска наносили удары по Херсону и Молодежному в Херсонской области, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Чем били оккупанты?

Отмечается, что армия РФ обстреливала территорию области артиллерией, в частности реактивной, минометами, а также применяла дроны различного типа.

Пострадавшие вследствие атак

По состоянию на 17:30 известно, что из-за российской агрессии получили травмы трое мирных жителей, среди них – несовершеннолетняя девушка.

В частности, вследствие артиллерийских обстрелов Херсона, произошедших ночью, пострадал 85-летний мужчина. По данным ОВА, он получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Бригада "скорой" оказала пострадавшему медицинскую помощь на месте.

Кроме того, утром в дом в Херсоне, в котором находилась 17-летняя девушка, "прилетел" вражеский снаряд. Она получила взрывную травму, контузию и острую реакцию на стресс. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Ориентировочно в 13:00 российские военные обстреляли из артиллерии Молодежное. Под вражеский удар попала 58-летняя женщина, которая шла по улице. Она получила взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, контузию, осколочные ранения головы и туловища. Бригада "скорой" доставила пострадавшую в больницу в среднем состоянии тяжести.

Повреждения получили также частные и многоквартирные дома, учреждение дошкольного образования.

