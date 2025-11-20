Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения на Херсонщине, также повреждены дома и автомобили

Российская армия продолжает наносить целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре правобережной Херсонщины.

За прошедшие сутки оккупационные войска атаковали 30 населенных пунктов области и город Херсон, сообщает Цензор.НЕТ.

Как известно, под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Приднепровское, Садовое, Белозерка, Велетенское, Днепровское, Зоровка, Томина Балка, Кизомыс, Станислав, Александровка, Софиевка, Широкая Балка, Понятовка, Токаревка, Берислав, Змиевка, Бургунка, Отрадокаменка, Золотая Балка, Михайловка, Новорайск, Монастырское, Нововоронцовка, Осокоровка, Миловое, Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Казацкое и Херсон.

Детали обстрелов

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности - повредили многоэтажку и 3 частных дома. Также оккупанты испортили частные автомобили и газопровод. Утечка газа перекрыта, угроз и пожаров пока нет.

Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения. Также вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 9 человек.

