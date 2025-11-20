Через російську агресію 2 людини дістали поранення на Херсонщині, також пошкоджено будинки та авто

Російська армія продовжує завдати цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі правобережної Херсонщини.

Минулої доби окупаційні війська атакували 30 населених пунктів області та місто Херсон, інформує Цензор.НЕТ.

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Як відомо, під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Садове, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Зорівка, Томина Балка, Кізомис, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Зміївка, Бургунка, Одрадокам'янка, Золота Балка, Михайлівка, Новорайськ, Монастирське, Нововоронцовка, Осокорівка, Милове, Дудчани, Качкарівка, Веселе, Козацьке та Херсон.

Деталі обстрілів

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 3 приватні будинки. Також окупанти понівечили приватні автомобілі та газогін. Виток газу перекрито, загроз та пожеж наразі немає.

Через російську агресію 2 людини дістали поранення. Також вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 9 людей.

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