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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки в Донецкой области: четверо погибших и четверо раненых, атакам подверглись три района области. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска обстреливали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 23 ноября рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

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Обстріли Донеччини

Покровский район

В Золотом Колодезе Шаховской громады поврежден автомобиль.

Краматорский район

  • В Лимане погиб человек.
  • В Краматорске 3 человека погибли и 2 ранены.
  • В Дмитрий-Дарьевке Александровской громады поврежден дом.
  • В Константиновке ранены 2 человека, повреждены автомобиль и храм.

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Бахмутский район

В Северске повреждены 7 домов.

Отмечается, что в целом за сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 221 человек, в том числе 95 детей.

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По данным ГУ Нацполиции в Донецкой области, за 22 ноября, зафиксировано 2130 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.

Под огнем находились 9 населенных пунктов: города Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, поселки Камышеваха, Алексеево-Дружковка, села Дмитро-Дарьевка, Золотый Колодезь, Матяшево.

Разрушениям подверглись 8 гражданских объектов, из них 2 жилых дома.

Последствия атак

Атаки РФ на Донеччину
Атаки РФ на Донеччину
Атаки РФ на Донеччину
Атаки РФ на Донеччину
Атаки РФ на Донеччину
Атаки РФ на Донеччину
Атаки РФ на Донеччину
Атаки РФ на Донеччину

Автор: 

Краматорськ (2484) обстрел (33004) Донецкая область (12404) Бахмутский район (850) Краматорский район (1243) Покровский район (1760) Константиновка (1994) Лиман (244)
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