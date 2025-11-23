Сутки в Донецкой области: четверо погибших и четверо раненых, атакам подверглись три района области. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска обстреливали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 23 ноября рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

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Покровский район

В Золотом Колодезе Шаховской громады поврежден автомобиль.

Краматорский район

В Лимане погиб человек .

. В Краматорске 3 человека погибли и 2 ранены .

. В Дмитрий-Дарьевке Александровской громады поврежден дом.

В Константиновке ранены 2 человека, повреждены автомобиль и храм.

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Бахмутский район

В Северске повреждены 7 домов.

Отмечается, что в целом за сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 221 человек, в том числе 95 детей.

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По данным ГУ Нацполиции в Донецкой области, за 22 ноября, зафиксировано 2130 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.

Под огнем находились 9 населенных пунктов: города Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, поселки Камышеваха, Алексеево-Дружковка, села Дмитро-Дарьевка, Золотый Колодезь, Матяшево.

Разрушениям подверглись 8 гражданских объектов, из них 2 жилых дома.

Последствия атак















