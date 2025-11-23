Доба на Донеччині: четверо загиблих і четверо поранених, атак зазнали три райони області. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 23 листопада розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено авто.
Краматорський район
- У Лимані загинула людина.
- У Краматорську 3 людини загинули і 2 поранені.
- У Дмитро-Дар'ївці Олександрівської громади пошкоджено будинок.
- У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено авто і храм.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 7 будинків.
Зазначається, що загалом за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 221 людину, зокрема 95 дітей.
За даними ГУ Нацполіції в Донецькій області, за 22 листопада зафіксовано 2130 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.
Під вогнем перебували 9 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, селища Комишуваха, Олексієво-Дружківка, села Дмитро-Дар’ївка, Золотий Колодязь, Матяшеве.
Руйнувань зазнали 8 цивільних об’єктів, з них 2 житлових будинки.
Наслідки атак
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