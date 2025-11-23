Ночной удар РФ по Краматорску: погибли молодые парни, раненые в тяжелом состоянии
Накануне вечером и ночью Краматорск Донецкой области подвергся вражескому обстрелу. Есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил в Facebook мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
Удар по частному сектору
По его словам, 22 ноября, в 21:50, российские войска нанесли два удара по частному сектору громады.
"Погибли три человека - парни 2007 г.р., 2006 и 2000 г.р.", - говорится в сообщении.
Еще два человека получили ранения, они в тяжелом состоянии.
Устанавливаются окончательные последствия обстрела.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Краматорске 3 человека погибли и 2 ранены.
А оце все стається бо вибір 2019 - вважаєш що можна "сайтісь посередині" і вибрати "смешнова"? - діставай гроби по всій країні
ВСЕ. Жорстоко? - ацтеки приютили іспанців - 99,9% знищено - їх було більше чим жителів Франції
Японія програла Мідуей - 2 ядерні бомби на голови
кожна помилка має наслідки. Інколи вони мізерні, а інколи катастрофічні - це реальне життя
А так было сломлено сопротивление, ибо для штурма самой Японии нужно было бы положить людей на два порядка больше чем на о. Окинава
Але забувають, що таких можливостей, які мав Порошенко, не було ні в кого, бо ті, хто пройшов Майдан, могли не тільки повернути Донецьк, Луганськ і Крим, а й навести деякий порядок у владі, яка за всі роки незалежності дбала лиш за себе, та своїх наближених.
А зараз вже нікому в Країні наводити порядок.
Якщо тільки Європа з Америкою. Але це вже фантастика.
Бо "краще вже свої крадії, ніж хтось не свій", та "не треба нас вчити"
А те, що пів України вже закордоном без громадянства почуваються краще , ніж в своїй країні громадянами, чомусь не замислюються.
Співчуття рідним
Це горе, невиправне...
Але, молоді хлопці 25, 18 і 17 років вбиті, а не загинули....
Як би не було важко батькам та рідним загиблих Воїнів, у них бодай є розуміння і якесь виправдання та полегшення, що їх сини загинули в бою, захищаючи їх і Україну....