Ночной удар РФ по Краматорску: погибли молодые парни, раненые в тяжелом состоянии

Краматорск после обстрела

Накануне вечером и ночью Краматорск Донецкой области подвергся вражескому обстрелу. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил в Facebook мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Удар по частному сектору

По его словам, 22 ноября, в 21:50, российские войска нанесли два удара по частному сектору громады.

"Погибли три человека - парни 2007 г.р., 2006 и 2000 г.р.", - говорится в сообщении.

Еще два человека получили ранения, они в тяжелом состоянии.

Устанавливаются окончательные последствия обстрела.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Краматорске 3 человека погибли и 2 ранены.

Тварюки... Шкода, що ми те ж саме з ними не можемо робити...
23.11.2025 11:12 Ответить
Не неможемо, бо маємо в себе тварюк, які герої бо не втекли.
23.11.2025 12:12 Ответить
Голодомор стався до Грушевський розпустив армію. НЕ хочеш втрачати 200 000 в боях? - втратиш 10 000 000 за півроку і 40 000 000 за 40 років

А оце все стається бо вибір 2019 - вважаєш що можна "сайтісь посередині" і вибрати "смешнова"? - діставай гроби по всій країні

ВСЕ. Жорстоко? - ацтеки приютили іспанців - 99,9% знищено - їх було більше чим жителів Франції

Японія програла Мідуей - 2 ядерні бомби на голови

кожна помилка має наслідки. Інколи вони мізерні, а інколи катастрофічні - це реальне життя
23.11.2025 11:21 Ответить
Ну японцы тогда были военными преступниками, жестокоми с пленными.
А так было сломлено сопротивление, ибо для штурма самой Японии нужно было бы положить людей на два порядка больше чем на о. Окинава
23.11.2025 11:53 Ответить
Наївні концентруються тільки на 2019 році.
Але забувають, що таких можливостей, які мав Порошенко, не було ні в кого, бо ті, хто пройшов Майдан, могли не тільки повернути Донецьк, Луганськ і Крим, а й навести деякий порядок у владі, яка за всі роки незалежності дбала лиш за себе, та своїх наближених.
А зараз вже нікому в Країні наводити порядок.
Якщо тільки Європа з Америкою. Але це вже фантастика.
Бо "краще вже свої крадії, ніж хтось не свій", та "не треба нас вчити"
А те, що пів України вже закордоном без громадянства почуваються краще , ніж в своїй країні громадянами, чомусь не замислюються.
23.11.2025 13:32 Ответить
Земля пухом небіжчикам.
Співчуття рідним
Це горе, невиправне...

Але, молоді хлопці 25, 18 і 17 років вбиті, а не загинули....
Як би не було важко батькам та рідним загиблих Воїнів, у них бодай є розуміння і якесь виправдання та полегшення, що їх сини загинули в бою, захищаючи їх і Україну....
23.11.2025 13:26 Ответить
 
 