Ночной удар РФ по Краматорску: погибли молодые парни, раненые в тяжелом состоянии

Накануне вечером и ночью Краматорск Донецкой области подвергся вражескому обстрелу. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил в Facebook мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Удар по частному сектору

По его словам, 22 ноября, в 21:50, российские войска нанесли два удара по частному сектору громады.

"Погибли три человека - парни 2007 г.р., 2006 и 2000 г.р.", - говорится в сообщении.

Еще два человека получили ранения, они в тяжелом состоянии.

Устанавливаются окончательные последствия обстрела.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Краматорске 3 человека погибли и 2 ранены.

