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Новини Атака РФ на Запоріжжя
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Росія атакувала Запоріжжя: 5 людей загинуло. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 20 листопада російська армія атакувала Запоріжжя. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, на 23:08 внаслідок удару загинули 5 людей, інформує Цензор.НЕТ

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За його словами, внаслідок атаки пошкоджені будинки, магазин та ринок.

Атака на Запоріжжя 20 листопада

Атака на Запоріжжя 20 листопада

Атака на Запоріжжя 20 листопада

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про атаку безпілотників у регіоні. У низці регіонів пролунав сигнал повітряної тривоги.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що кількість жертв російського ракетного удару у Тернополі зросла до 28 осіб, серед яких троє дітей. Як повідомляє Цензор.НЕТ, рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої людини. 

Також повідомлялося, що  увечері 20 листопада на Дніпропетровщині пролунали вибухи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

Запоріжжя (2569) Запорізька область (4935) атака (1594) Запорізький район (591)
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Топ коментарі
+17
Може пора називати ПІБ і вік загиблих. Це реальні люди, реальні жертви агрессора. Нельзя їх просто штуками рахувати - учора 26, сьогодні -5 . Треба розповідати про загиблих - вони українці
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20.11.2025 23:35 Відповісти
+16
Співчуття сім''ям загиблих.😢
Кляті кацапи..це вже відвертий терор ..
А Трамп пропонує замість Томагавків -" 28 пунктів" капітуляції...☹️
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20.11.2025 23:38 Відповісти
+7
Схоже, кацапи не в курсі мірного плана своїх шісток трампа і зільонскава..
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20.11.2025 23:36 Відповісти
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Може пора називати ПІБ і вік загиблих. Це реальні люди, реальні жертви агрессора. Нельзя їх просто штуками рахувати - учора 26, сьогодні -5 . Треба розповідати про загиблих - вони українці
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20.11.2025 23:35 Відповісти
Схоже, кацапи не в курсі мірного плана своїх шісток трампа і зільонскава..
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20.11.2025 23:36 Відповісти
Співчуття сім''ям загиблих.😢
Кляті кацапи..це вже відвертий терор ..
А Трамп пропонує замість Томагавків -" 28 пунктів" капітуляції...☹️
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20.11.2025 23:38 Відповісти
🤢🤬 Офіційні особи США очікують, що Зеленський підпише угоду «до Дня подяки» (27 листопада), потім угоду представлять москві, а процес завершиться до початку грудня, - FT (https://www.ft.com/content/26beeac1-bbe3-455b-97f6-84cf7c7c86fe)

«Однак ці терміни навряд чи будуть дотримані, оскільки посадовці в офісі Зеленського заявили, що є кілька пунктів, які є чіткими червоними лініями для Києва», пише видання.

З ким підписувати??? З вбивцями, мародерами, садистами та гвалтівниками??? Тільки щоб рудий потім скрізь казав, що припинив дев'ять війн???
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20.11.2025 23:40 Відповісти
Нічого не буде. Не тратьте, куме, сили!)))
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21.11.2025 00:27 Відповісти
Ну да, нехай і далі так буде, гонор краще чужих життів.
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21.11.2025 01:17 Відповісти
Коли в Запоріжжя прийдуть "асбавадители" кількість вбитих та зниклих "на падвале" буде значно більше. Той, хто обирає між війною і ганьбою ганьбу - той спочатку отримає ганьбу, а потім війну все одно. Хоча розумна людина це розуміє без пояснень, а не розумна - не зрозуміє ніколи.
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21.11.2025 02:35 Відповісти
А где ответ США на кровавый кремлёвский террор?? Когда они уже введут грёбанные санкции которые уже неделями обещают??
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21.11.2025 00:50 Відповісти
Где ответка за Тернополь?
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21.11.2025 01:01 Відповісти
Ну шо, есть удар по Україні? Ні, треба ще кровавівший, тоді американці натиснуть сильніше на Україну. Путін, поднажмі, зелька ще пручається. Трамп дає добро.
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21.11.2025 06:23 Відповісти
 
 