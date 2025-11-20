Росія атакувала Запоріжжя: 5 людей загинуло. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 20 листопада російська армія атакувала Запоріжжя. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, на 23:08 внаслідок удару загинули 5 людей, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, внаслідок атаки пошкоджені будинки, магазин та ринок.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про атаку безпілотників у регіоні. У низці регіонів пролунав сигнал повітряної тривоги.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що кількість жертв російського ракетного удару у Тернополі зросла до 28 осіб, серед яких троє дітей. Як повідомляє Цензор.НЕТ, рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої людини.

Також повідомлялося, що увечері 20 листопада на Дніпропетровщині пролунали вибухи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)