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Росія атакувала Запоріжжя: 5 людей загинуло. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Увечері 20 листопада російська армія атакувала Запоріжжя. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, на 23:08 внаслідок удару загинули 5 людей, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок атаки пошкоджені будинки, магазин та ринок.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про атаку безпілотників у регіоні. У низці регіонів пролунав сигнал повітряної тривоги.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
Раніше ми повідомляли, що кількість жертв російського ракетного удару у Тернополі зросла до 28 осіб, серед яких троє дітей. Як повідомляє Цензор.НЕТ, рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої людини.
Також повідомлялося, що увечері 20 листопада на Дніпропетровщині пролунали вибухи.
Топ коментарі
+17 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар20.11.2025 23:35 Відповісти Посилання
+16 Ник Литвиненко #400717
показати весь коментар20.11.2025 23:38 Відповісти Посилання
+7 G.I. Jane 777
показати весь коментар20.11.2025 23:36 Відповісти Посилання
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Кляті кацапи..це вже відвертий терор ..
А Трамп пропонує замість Томагавків -" 28 пунктів" капітуляції...☹️
«Однак ці терміни навряд чи будуть дотримані, оскільки посадовці в офісі Зеленського заявили, що є кілька пунктів, які є чіткими червоними лініями для Києва», пише видання.
З ким підписувати??? З вбивцями, мародерами, садистами та гвалтівниками??? Тільки щоб рудий потім скрізь казав, що припинив дев'ять війн???