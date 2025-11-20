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Новини Обстріл Тернополя
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Кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Тернополі зросла до 28 (оновлено)

Тернопіль: обстріл, кількість жертв зросла до 27

Кількість жертв російського ракетного удару у Тернополі зросла до 28 осіб, серед яких троє дітей. Як повідомляє Цензор.НЕТ, рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої людини.

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Раніше повідомлялося, що рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку тіло жінки.

Від російської атаки постраждали 94 людини, з них 18 дітей. Розібрано близько 950 кв. м залізобетонних конструкцій. Тривають аварійно-рятувальні роботи.

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Шестеро людей вийшли на зв’язок

Раніше шестеро осіб, про долю яких не було інформації, повідомили про своє місце перебування

Роботи не припиняються ні вдень, ні вночі: фахівці метр за метром обстежують завали у пошуках людей, які можуть потребувати допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Тернополю: у лікарнях залишаються 52 постраждалих, зокрема 17 дітей

Раніше ми повідомляли:

  • 19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку, внаслідок чого відомо про 26 загиблих, зокрема трьох дітей.
  • Повідомлялося, що про долю 22 осіб нічого не відомо.
  • Другу добу поспіль у Тернополі тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санду про російський авіаудар по Тернополю: "Вкотре демонструє зневагу Кремля до людства"

Автор: 

обстріл (34320) ракети (4439) Тернопіль (471) жертви (1985) Тернопільська область (699) Тернопільський район (82)
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Готуйте крипту для відплати у москві. Норд-ост в кожну хату московитам.
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20.11.2025 21:19 Відповісти
Як повідомила депутат Верховної Ради пані Софія Федина жодна система ППО не захищала місто Тернопіль. То виходить, що Верховний головнокомандувач продовжує справу свого діда НКВСника? Чи можливро всі системи ППО, які дали нам партнери захищають квартири міндічів, цукерманів і новобудови самого Зеленського?
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20.11.2025 21:32 Відповісти
Кошмар ...(((
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20.11.2025 21:35 Відповісти
Тому і США активізувались з планами капітуляції. Діють з москалями в унісон. Тількі не кажіть, що це неможливо.
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20.11.2025 21:39 Відповісти
Зеленський не готувався до війни.
Він закликав готуватися до шашликів, пропонував зустріти росіян на кордоні з горілкою і холодцем. І домовитись з ****** "посередині".
Маємо результат цієї підготовки.
Чому він досі не в тюрмі? - Це питання до його виборців.
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20.11.2025 23:48 Відповісти
 
 