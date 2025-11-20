Кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Тернополі зросла до 28 (оновлено)

Кількість жертв російського ракетного удару у Тернополі зросла до 28 осіб, серед яких троє дітей. Як повідомляє Цензор.НЕТ, рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої людини.

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Раніше повідомлялося, що рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку тіло жінки.

Від російської атаки постраждали 94 людини, з них 18 дітей. Розібрано близько 950 кв. м залізобетонних конструкцій. Тривають аварійно-рятувальні роботи.

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Шестеро людей вийшли на зв’язок

Раніше шестеро осіб, про долю яких не було інформації, повідомили про своє місце перебування.

Роботи не припиняються ні вдень, ні вночі: фахівці метр за метром обстежують завали у пошуках людей, які можуть потребувати допомоги.

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Раніше ми повідомляли:

19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку, внаслідок чого відомо про 26 загиблих, зокрема трьох дітей.

Повідомлялося, що про долю 22 осіб нічого не відомо.

Другу добу поспіль у Тернополі тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.

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