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Кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Тернополі зросла до 28 (оновлено)
Кількість жертв російського ракетного удару у Тернополі зросла до 28 осіб, серед яких троє дітей. Як повідомляє Цензор.НЕТ, рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої людини.
Раніше повідомлялося, що рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку тіло жінки.
Від російської атаки постраждали 94 людини, з них 18 дітей. Розібрано близько 950 кв. м залізобетонних конструкцій. Тривають аварійно-рятувальні роботи.
Шестеро людей вийшли на зв’язок
Раніше шестеро осіб, про долю яких не було інформації, повідомили про своє місце перебування.
Роботи не припиняються ні вдень, ні вночі: фахівці метр за метром обстежують завали у пошуках людей, які можуть потребувати допомоги.
Раніше ми повідомляли:
- 19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку, внаслідок чого відомо про 26 загиблих, зокрема трьох дітей.
- Повідомлялося, що про долю 22 осіб нічого не відомо.
- Другу добу поспіль у Тернополі тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.
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Він закликав готуватися до шашликів, пропонував зустріти росіян на кордоні з горілкою і холодцем. І домовитись з ****** "посередині".
Маємо результат цієї підготовки.
Чому він досі не в тюрмі? - Це питання до його виборців.