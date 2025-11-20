УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14206 відвідувачів онлайн
Новини Обстріл Тернополя
68 656 203

"Слуга народу" Федієнко публікував відео з виставки РЕБ у Тернополі та назвав завод, який їх виготовляє. ВIДЕО

Нардеп "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко у мережі оприлюднив відео із виставки засобів РЕБ у Тернополі та назвав завод, який їх виготовляє. Після цього російські війська вдарили по місту ракетами.

Про це повідомила журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Коли ви спитаєте, чому прилетіло в Тернопіль, подивіться на це відео, яке я оприлюднила у себе в ТГ-каналі. Народний депутат Олександр Федієнко, який ще є членом комітету з Нацбезпеки, опублікував у себе на ютуб відео з виставки наших виробників РЕБ. Назвав місце, місто і завод де це роблять.

Відео звісно він видалив. Але ключові шматки я встигла зафіксувати. Моралі не буде. Її тут просто нема. Є чергова історія про довбограїв", - зазначила вона.

Удар по Тернополю: Слуга Федієнко публікував відео з оборонного заводу
Удар по Тернополю: Слуга Федієнко публікував відео з оборонного заводу

Читайте: Санду про російський авіаудар по Тернополю: "Вкотре демонструє зневагу Кремля до людства"

Обстріл Тернополя

Нагадаємо, 19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку, внаслідок чого відомо про 26 загиблих, зокрема трьох дітей. 

Про долю ще 22 осіб наразі невідомо.

Читайте: РФ вдарила по житлових будинках Тернополя крилатими ракетами Х-101, які містять іноземні компоненти, - Повітряні сили. ФОТОрепортаж

Удар по Тернополю: Слуга Федієнко публікував відео з оборонного заводу

Автор: 

Тернопіль (471) Тернопільська область (699) Тернопільський район (82) Федієнко Олександр (3)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+81
Мерзота зелена.
показати весь коментар
20.11.2025 12:42 Відповісти
+65
І цю моду було започатковано ще на Яворівському полігоні
показати весь коментар
20.11.2025 12:42 Відповісти
+59
"Слуга" Федієнко - державний зрадник.
показати весь коментар
20.11.2025 12:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Рапортував кураторам в РФ чи несповна розуму? Якщо слабоумне, треба лікувати у психіатричній кліниці. Хоч би одного розстріляли за зраду, зразу б відпало непереборне бажання піаритися.
показати весь коментар
21.11.2025 12:48 Відповісти
Всі слуги це покидьки, наші тупі виборці проголосували за покидьків
показати весь коментар
21.11.2025 17:11 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 