"Слуга народу" Федієнко публікував відео з виставки РЕБ у Тернополі та назвав завод, який їх виготовляє. ВIДЕО

Нардеп "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко у мережі оприлюднив відео із виставки засобів РЕБ у Тернополі та назвав завод, який їх виготовляє. Після цього російські війська вдарили по місту ракетами.

Про це повідомила журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова, передає Цензор.НЕТ.

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"Коли ви спитаєте, чому прилетіло в Тернопіль, подивіться на це відео, яке я оприлюднила у себе в ТГ-каналі. Народний депутат Олександр Федієнко, який ще є членом комітету з Нацбезпеки, опублікував у себе на ютуб відео з виставки наших виробників РЕБ. Назвав місце, місто і завод де це роблять.

Відео звісно він видалив. Але ключові шматки я встигла зафіксувати. Моралі не буде. Її тут просто нема. Є чергова історія про довбограїв", - зазначила вона.





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Обстріл Тернополя

Нагадаємо, 19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку, внаслідок чого відомо про 26 загиблих, зокрема трьох дітей.

Про долю ще 22 осіб наразі невідомо.

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