"Слуга народа" Федиенко публиковал видео с выставки РЭБ в Тернополе и назвал завод, который их производит. ВИДЕО

Нардеп "Слуги народа" Александр Федиенко в сети обнародовал видео с выставки средств РЭБ в Тернополе и назвал завод, который их производит. После этого российские войска нанесли по городу ракетный удар.

Об этом сообщила журналистка Юлия Кириенко-Меринова, передает Цензор.НЕТ.

"Когда вы спросите, почему прилетело в Тернополь, посмотрите это видео, которое я опубликовала у себя в ТГ-канале. Народный депутат Александр Федиенко, который еще является членом комитета по нацбезопасности, опубликовал у себя на YouTube видео с выставки наших производителей РЭБ. Назвал место, город и завод, где это делают.

Видео, конечно, он удалил. Но ключевые фрагменты я успела зафиксировать. Морали не будет. Ее здесь просто нет. Есть очередная история о долбоебах", - отметила она.





Обстрел Тернополя

Напомним, 19 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю, в частности по жилому дому, в результате чего известно о 26 погибших, в том числе трех детях.

О судьбе еще 22 человек пока неизвестно.

