35 025 155

"Слуга народа" Федиенко публиковал видео с выставки РЭБ в Тернополе и назвал завод, который их производит. ВИДЕО

Нардеп "Слуги народа" Александр Федиенко в сети обнародовал видео с выставки средств РЭБ в Тернополе и назвал завод, который их производит. После этого российские войска нанесли по городу ракетный удар.

Об этом сообщила журналистка Юлия Кириенко-Меринова, передает Цензор.НЕТ.

"Когда вы спросите, почему прилетело в Тернополь, посмотрите это видео, которое я опубликовала у себя в ТГ-канале. Народный депутат Александр Федиенко, который еще является членом комитета по нацбезопасности, опубликовал у себя на YouTube видео с выставки наших производителей РЭБ. Назвал место, город и завод, где это делают.

Видео, конечно, он удалил. Но ключевые фрагменты я успела зафиксировать. Морали не будет. Ее здесь просто нет. Есть очередная история о долбоебах", - отметила она.

Обстрел Тернополя

Напомним, 19 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю, в частности по жилому дому, в результате чего известно о 26 погибших, в том числе трех детях.

О судьбе еще 22 человек пока неизвестно.

Тернополь (803) Тернопольская область (788) Тернопольский район (43) Федиенко Александр (1)
Топ комментарии
+66
Мерзота зелена.
показать весь комментарий
20.11.2025 12:42 Ответить
+49
І цю моду було започатковано ще на Яворівському полігоні
показать весь комментарий
20.11.2025 12:42 Ответить
+47
"Слуга" Федієнко - державний зрадник.
показать весь комментарий
20.11.2025 12:43 Ответить
На відео мова йде про зв'язок а не реб, і той завод побудований радянською владою, тобто профіль його діяльності чудово відомий кацам. Ну і насам кінець в кожному заголовку написано, що каци цілеспрямовано вдарили по цивільній забудові.
показать весь комментарий
20.11.2025 13:48 Ответить
Червінського скільки вже тягають ні за що, а ці зелені потвори вже не раз світили оркам секретні об"єкти і всій СБУ разом з Малюком очі засліпило, нічого не бачать.
показать весь комментарий
20.11.2025 13:24 Ответить
Таку паскуду треба знищувати ,це справді ворог ,чи тупе і знову слуги.
показать весь комментарий
20.11.2025 13:26 Ответить
етнічні українці малороси , якіх в Україні 80% , вибрали відкриту дорогу в 22р . для "родіни" через Чонгар , для руцкого брата в 19р...нема сенсу і нема кому жалітися ,коли сбу є опівською прокладкою , професійні фсбешні зрадникі ,які ніколи не будуть превентивно працювати проти ворога ...
показать весь комментарий
20.11.2025 13:27 Ответить
Зелені зрадники .!
Вони нєобучаємі...і цим вбивають Українців ..в 2019 Україна обрала свій вирок...😢
показать весь комментарий
20.11.2025 13:27 Ответить
Він не виглядає на тупого, агентура скоріше всього
показать весь комментарий
20.11.2025 15:05 Ответить
Яка застава буде за цього зрадника???
показать весь комментарий
20.11.2025 13:28 Ответить
Подоляцький агент кацапів там у них ще нігулевський лазить така ж сама гнида
показать весь комментарий
20.11.2025 13:29 Ответить
Цього довбойоба по очах видно - розуму мало. Йому хоч би якусь інструкцію в зуби дали перш ніж зараховувати до членів Нацбезпеки.
показать весь комментарий
20.11.2025 13:30 Ответить
Коні невинні
показать весь комментарий
20.11.2025 13:32 Ответить
Бісить навіть не те,що цей імбіцил злив інформацію. Найголовніше питання: а на якій підставі він сам її отримав? Здається,в кожній серйозній державі,подібні дані є строго секретними,і наявність в нього депутатського мандату не є підставою для отримання подібної інформації. Скажете, мовляв він же член комітету з Нацбезпеки! Тоді виходить ще гірше: по-перше, маємо тяжкий злочин проти держави посадової особи,а по-друге, по законам секретності доступ до секретних даних надається строго дозовано,тільки в об'ємі, необхідному для роботи саме цієї конкретної особи,і тільки стосовно його теми.
показать весь комментарий
20.11.2025 13:33 Ответить
Це означає: в країні немає ніякого військового стану, всі живуть мирним часом, влада не проводить з населенням роботу по застереженню розголосу інформації, пройоbи не караються як того вимагає війна.
показать весь комментарий
20.11.2025 13:35 Ответить
Поблизу заводу знаходиться та сама багатоповерхівка, в яку влучила ракета Х-101, спричинивши багато жертв та горя. (с)
показать весь комментарий
20.11.2025 13:40 Ответить
@ Зе-таргани розбігаються?

https://pbs.twimg.com/media/G6IYNVFXoAAwnGN?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G6IYNVFXoAAwnGN?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G6IYNVFXoAAwnGN?format=jpg&name=small
показать весь комментарий
20.11.2025 13:42 Ответить
тварюка ібана !!!
показать весь комментарий
20.11.2025 13:43 Ответить
Ухваліть закон про обов'язкове перебування недоблогерів на тих об'єктах про які вони публікуються. Може хоч так мозок ввімкнеться?
показать весь комментарий
20.11.2025 13:44 Ответить
напишить йому у його Ютуб каналі, у Фейсбук, у інстаграм
показать весь комментарий
20.11.2025 13:51 Ответить
Так єто другоє! Он старался панравіца наріду. Он нічага плахава нє сдєлал, он делал точно так, как яго началіник Гундос!
показать весь комментарий
20.11.2025 13:51 Ответить
73% аплодують стоячи.
показать весь комментарий
20.11.2025 13:58 Ответить
дєбіл
показать весь комментарий
20.11.2025 13:51 Ответить
Дивно... Якщо про цей завод всім відомо, то чому його не чіпали весь цей час? Мабуть у рф ракет не було для удару?)
показать весь комментарий
20.11.2025 14:00 Ответить
Можливо не "довбограй", а звичайний зрадник
показать весь комментарий
20.11.2025 13:57 Ответить
цікаво, його за це посадять?
показать весь комментарий
20.11.2025 13:58 Ответить
в якесь міністерське крісло. тепер там турбулентність..
показать весь комментарий
20.11.2025 14:32 Ответить
Якби то зробив пересічний житель міста,любитель фейсб.лайків,то чорний воронок не забарився би приїхати за ним,сповістили би,яка славна безпечна служба,яка взяла чергового агента бсф,а так-слуга, ще й нібито народу,які питання можуть бути?
показать весь комментарий
20.11.2025 14:01 Ответить
Корисний ідіот. Але для кого?
показать весь комментарий
20.11.2025 14:04 Ответить
Стаття 328. Розголошення державної таємниці карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. І що??? Його не можна притягнути до відповідальності? Бо всі зелені друзі?
показать весь комментарий
20.11.2025 14:04 Ответить
То для черні
показать весь комментарий
20.11.2025 15:33 Ответить
Оце треба бути таким ідіотом. Просто злочинний телепень.
показать весь комментарий
20.11.2025 14:07 Ответить
Яка ж скотина ця гнида! Та його треба посадити зразу ж! Всі ці зелені тварини - ублюдки та тупорилі гниди!
показать весь комментарий
20.11.2025 14:07 Ответить
А потім хтось буде бити себе у груди і кричати "Слуги народу - не зрадники!"
показать весь комментарий
20.11.2025 14:10 Ответить
Свої українські гнидоти гірші за зовнішнього ворога.
показать весь комментарий
20.11.2025 14:16 Ответить
ну а украинские спецслужбы по этому факту произведут какие то действия , или опять сделают вид что ничего не случилось ? (как и, например, по факту "двушечка ушла в москву")
показать весь комментарий
20.11.2025 14:19 Ответить
потвори..слуги якого народу ? таке враження шо більше ніж криміналітету в іудеї ,ніякого менталітету ...легко красти ,коли кругова порука ,коли всі всюду свої...людонькі ! ви поводитеся так в Україні ,тому шо це не ваша земля ?! то нах..ви нам такі потрібні ?!!!!...
показать весь комментарий
20.11.2025 14:20 Ответить
Скільки вже людей загинуло через таких ви&лядків.
показать весь комментарий
20.11.2025 14:23 Ответить
... нічого дивного, серед них є,або гниддя, або ждуни ,або диверсанти, зрадники ,за винятком небагатьох пристойних .
показать весь комментарий
20.11.2025 14:23 Ответить
Та у цього завода на сайті є інфа, що вони виконують замовлення міноборони. Знайшли крайнього, є про що поговорити.
показать весь комментарий
20.11.2025 14:26 Ответить
Розтрощений будинок - через дорогу... Хай він із цим тепер живе.
показать весь комментарий
20.11.2025 14:32 Ответить
Необхідно ліквідовувати таких зрадників разом з усіма членами їх родини - в якості підсилюючого карального ефекту для превенції на майбутнє.
показать весь комментарий
20.11.2025 14:36 Ответить
Штирлиц
показать весь комментарий
20.11.2025 14:41 Ответить
розвіддані для Росії дав і що йому нічого не буде за це?
показать весь комментарий
20.11.2025 14:43 Ответить
Хіба не зрозуміло, що федієнко - це зрадник. На сторінці своє ім'я він написав російською мовою alexandr. Чого ще можна чекати від москворотого
показать весь комментарий
20.11.2025 14:46 Ответить
Зелені гниди і гундосий наркоман
показать весь комментарий
20.11.2025 14:47 Ответить
віддати родичам загиблих
показать весь комментарий
20.11.2025 14:49 Ответить
Интересно, что думают об этом в СБУ?
показать весь комментарий
20.11.2025 14:56 Ответить
І оце стерво - є українським народним депутатом! Та його повісити - й то занадто мало! Мразота!!!
показать весь комментарий
20.11.2025 15:13 Ответить
Я извиняюсь, а за работу на рашистов в Украине нет наказания? Ведь это именно работа на рашистов что этот богоизбранный делает. Скоро очутится в гостях у Тимура.
показать весь комментарий
20.11.2025 15:16 Ответить
СБУ затримала інформаторку ГРУ РФ, яка коригувала російські бомбардування Лимана Джерело: https://censor.net/ua/p3586000
А чого цього не затримали?, бо він елітний коригувальник?, у нас вся така "еліта".
показать весь комментарий
20.11.2025 15:18 Ответить
Припиніть цькувати людину, це ж не якийсь зеленявий придурок-психопат типу безуглої. Подивіться його канал на ютьюбі, людина займається просвітницькою роботою.
показать весь комментарий
20.11.2025 15:24 Ответить
Бужанський сьогодні на дно заліг...Законни підд..р приймає в Раді... Арахамія закарпатський забудовник ... і ось ще одно у...ишше , через якого вбито багато тернопільців..Що на цього конченого очікує....побачимо..
показать весь комментарий
20.11.2025 15:42 Ответить
А чому Герой України Малюк не вживає заходів проти таких як Федієнко, пральня Деркача, а таких як детектив Могамедрасулов, який документував мега хабарництво в Енергоатомі посадив в СІЗО.
показать весь комментарий
20.11.2025 15:43 Ответить
Страница 2 из 2
 
 