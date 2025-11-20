"Слуга народа" Федиенко публиковал видео с выставки РЭБ в Тернополе и назвал завод, который их производит. ВИДЕО
Нардеп "Слуги народа" Александр Федиенко в сети обнародовал видео с выставки средств РЭБ в Тернополе и назвал завод, который их производит. После этого российские войска нанесли по городу ракетный удар.
Об этом сообщила журналистка Юлия Кириенко-Меринова, передает Цензор.НЕТ.
"Когда вы спросите, почему прилетело в Тернополь, посмотрите это видео, которое я опубликовала у себя в ТГ-канале. Народный депутат Александр Федиенко, который еще является членом комитета по нацбезопасности, опубликовал у себя на YouTube видео с выставки наших производителей РЭБ. Назвал место, город и завод, где это делают.
Видео, конечно, он удалил. Но ключевые фрагменты я успела зафиксировать. Морали не будет. Ее здесь просто нет. Есть очередная история о долбоебах", - отметила она.
Обстрел Тернополя
Напомним, 19 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю, в частности по жилому дому, в результате чего известно о 26 погибших, в том числе трех детях.
О судьбе еще 22 человек пока неизвестно.
Вони нєобучаємі...і цим вбивають Українців ..в 2019 Україна обрала свій вирок...😢
https://pbs.twimg.com/media/G6IYNVFXoAAwnGN?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G6IYNVFXoAAwnGN?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G6IYNVFXoAAwnGN?format=jpg&name=small
А чого цього не затримали?, бо він елітний коригувальник?, у нас вся така "еліта".