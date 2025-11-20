Удар РФ по Тернополю: шестеро осіб вийшли на зв’язок, невідомо ще про долю 14 людей. ФОТОрепортаж

Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії в Тернополі, де внаслідок російської агресії було зруйновано житлову багатоповерхівку. Шестеро осіб, про долю яких раніше не було інформації, повідомили про своє місце перебування.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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"Роботи не припиняються ні вдень, ні вночі: фахівці метр за метром обстежують завали у пошуках людей, які можуть потребувати допомоги", - йдеться в повідомленні.

Шестеро мешканців вийшли на зв’язок

За уточненими даними, кількість осіб, які не виходили на зв’язок, зменшилася до 14. Шестеро мешканців, про долю яких раніше не було інформації, повідомили про своє місце перебування і зараз перебувають у безпеці.

"Аварійно-рятувальні роботи тривають і продовжуватимуться доти, доки рятувальники не переконаються, що під уламками не залишилося жодної людини", - наголошують в ДСНС.

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Обстріл Тернополя

19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку, внаслідок чого відомо про 26 загиблих, зокрема трьох дітей.

Повідомлялося, що про долю 22 осіб невідомо.

Другу добу поспіль у Тернополі тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.

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