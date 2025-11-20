Удар РФ по Тернополю: у лікарнях залишаються 52 постраждалих, зокрема 17 дітей

У Тернополі в лікарнях залишаються 52 постраждалих унаслідок російського удару, серед них 17 дітей. Загалом по меддопомогу звернулися 95 осіб.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА Ольга Ярмоленко, передає Цензор.НЕТ.

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Яка кількість постраждалих?

"Сьогодні в лікувальних закладах міста Тернополя, це чотири лікувальних установи – обласна клінічна лікарня, обласна дитяча лікарня, лікарня швидкої допомоги і лікарня №2 – знаходяться потерпілі від того нещастя, яке трапилося в Тернополі 19 числа. Станом на даний момент в закладах знаходиться 52 пацієнтів, серед них 35 – це дорослі і 17 – діти", - йдеться в повідомленні.

За її словами, в реанімаційних відділеннях лікарень перебуває 12 осіб, серед яких двоє дітей.

Загалом по медичну допомогу звернулося 95 людей.

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Яких травм зазнали?

Зазначається, що найважчими є травми черевної порожнини, розрив селезінки, осколкові поранення легень та печінки.

"Переливання крові багато здійснювали, вчора станція переливання крові добре працювала, але в нас запаси крові були, це вже та кров, яка йде на майбутнє. Люди були такі, які відмовилися від госпіталізації, троє померло в лікувальних закладах в першу добу від важких травм, яких вони отримали в результаті", - зазначила Ярмоленко.

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Вона наголосила, що медична допомога надається в повному об’ємі, лікувальні заклади забезпечені виробами медичного призначення і медикаментами.

Обстріл Тернополя