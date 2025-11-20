Удар РФ по Тернополю: в больницах остаются 52 пострадавших, в том числе - 17 детей

В Тернополе в больницах остаются 52 пострадавших в результате российского удара, среди них - 17 детей. Всего за медицинской помощью обратились 95 человек.

Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Тернопольской ОВА Ольга Ярмоленко, передает Цензор.НЕТ.

Какое количество пострадавших?

"Сегодня в лечебных учреждениях города Тернополя, это четыре лечебных учреждения – областная клиническая больница, областная детская больница, больница скорой помощи и больница №2 – находятся пострадавшие от того несчастья, которое случилось в Тернополе 19 числа. На данный момент в учреждениях находится 52 пациента, среди них 35 – это взрослые и 17 – дети", – говорится в сообщении.

По ее словам, в реанимационных отделениях больниц находится 12 человек, среди которых двое детей.

Всего за медицинской помощью обратились 95 человек.

Какие травмы получили?

Отмечается, что самыми тяжелыми являются травмы брюшной полости, разрыв селезенки, осколочные ранения легких и печени.

"Переливания крови много проводили, вчера станция переливания крови хорошо работала, но у нас запасы крови были, это уже та кровь, которая идет на будущее. Были люди, которые отказались от госпитализации, трое умерли в лечебных учреждениях в первые сутки от тяжелых травм, которые они получили в результате", - отметила Ярмоленко.

Она подчеркнула, что медицинская помощь оказывается в полном объеме, лечебные учреждения обеспечены изделиями медицинского назначения и медикаментами.

Обстрел Тернополя