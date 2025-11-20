З-під завалів багатоповерхівки у Тернополі рятувальники дістали папугу та кількох тварин, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО

У Тернополі серед руїн дев’ятиповерхового будинку, який був знищений російською ракетою, рятувальники знайшли живого папугу.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

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"Маленький, яскравий пернатий у цій холодній безодні руйнування. Хтось дбав про нього, був його родиною, хтось, можливо, шепотів йому лагідні слова перед тим, як світ розколовся навпіл. У такі моменти усвідомлюєш, наскільки крихке наше сьогодення і наскільки жорстокою є ця війна. Але життя завжди знаходить шпарину, аби вціліти", - написали у ДСНС.

Із соцмереж також стало відомо, що під завалами знайшли собаку на ім’я Лакі - тварина близько шести годин перебувала у пастці. Ще одного собаку, Спарка, рятувальники теж знайшли: за словами власників, після удару він злякався та вибіг із квартири.

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Пошуки тварин тривають. Зоозахисна організація Animagus повідомляє, що досі шукають двох киць на ім'я Мія, кицю Лілу, кота Томаса та кицю Марусю.

Обстріл Тернополя

19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку, внаслідок чого відомо про 26 загиблих, зокрема трьох дітей.

Про долю 22 осіб наразі невідомо.

Другу добу поспіль у Тернополі тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.

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