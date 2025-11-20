УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12448 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріл Тернополя
3 670 3

З-під завалів багатоповерхівки у Тернополі рятувальники дістали папугу та кількох тварин, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО

У Тернополі серед руїн дев’ятиповерхового будинку, який був знищений російською ракетою, рятувальники знайшли живого папугу.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Маленький, яскравий пернатий у цій холодній безодні руйнування. Хтось дбав про нього, був його родиною, хтось, можливо, шепотів йому лагідні слова перед тим, як світ розколовся навпіл. У такі моменти усвідомлюєш, наскільки крихке наше сьогодення і наскільки жорстокою є ця війна. Але життя завжди знаходить шпарину, аби вціліти", - написали у ДСНС.

Із соцмереж також стало відомо, що під завалами знайшли собаку на ім’я Лакі - тварина близько шести годин перебувала у пастці. Ще одного собаку, Спарка, рятувальники теж знайшли: за словами власників, після удару він злякався та вибіг із квартири.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці удару: розібрано понад 880 кв.м. завалів. ФОТОрепортаж

У Тернополі з-під завалів багатоповерхівки рятувальники дістали папугу

Пошуки тварин тривають. Зоозахисна організація Animagus повідомляє, що досі шукають двох киць на ім'я Мія, кицю Лілу, кота Томаса та кицю Марусю.

Обстріл Тернополя

  • 19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку, внаслідок чого відомо про 26 загиблих, зокрема трьох дітей.
  • Про долю 22 осіб наразі невідомо.
  • Другу добу поспіль у Тернополі тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Тернополю: у лікарнях залишаються 52 постраждалих, зокрема 17 дітей

Автор: 

тварини (507) Тернопіль (471) ДСНС (5347) Тернопільська область (699) Тернопільський район (82)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Блін, я би забрав бідолагу як би жив у Тернополі
показати весь коментар
20.11.2025 17:41 Відповісти
Живий. Але дивно, як на морозі витримав більше доби. Папуги ж теплолюбиві птахи.
показати весь коментар
20.11.2025 17:46 Відповісти
Папуги нормально живуть при морозі, приклад -> зелені папуги в Німеччині. Загуглить...
показати весь коментар
21.11.2025 08:47 Відповісти
 
 