Из-под завалов многоэтажки в Тернополе спасатели достали попугая и нескольких животных, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Тернополе среди развалин девятиэтажного дома, уничтоженного российской ракетой, спасатели нашли живого попугая.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"Маленький, яркий пернатый в этой холодной бездне разрушения. Кто-то заботился о нем, был его семьей, кто-то, возможно, шептал ему ласковые слова перед тем, как мир раскололся пополам. В такие моменты осознаешь, насколько хрупка наша жизнь и насколько жестока эта война. Но жизнь всегда находит щелку, чтобы уцелеть", - написали в ГСЧС.

Из соцсетей также стало известно, что под завалами обнаружили собаку по имени Лаки - животное около шести часов находилось в ловушке. Еще одну собаку, Спарка, спасатели тоже нашли: по словам владельцев, после удара пес испугался и выбежал из квартиры.

Поиски животных продолжаются. Зоозащитная организация Animagus сообщает, что до сих пор ищут двух кошек по имени Мия, киску Лилу, кота Томаса и кису Марусю.

Обстрел Тернополя

19 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю, в частности по жилому дому, в результате чего известно о 26 погибших, в том числе трех детях.

О судьбе 22 человек пока неизвестно.

Второй день подряд в Тернополе продолжаются поисковые и аварийно-спасательные работы на месте российского удара.

