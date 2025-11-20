Из-под завалов многоэтажки в Тернополе спасатели достали попугая и нескольких животных, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Тернополе среди развалин девятиэтажного дома, уничтоженного российской ракетой, спасатели нашли живого попугая.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
"Маленький, яркий пернатый в этой холодной бездне разрушения. Кто-то заботился о нем, был его семьей, кто-то, возможно, шептал ему ласковые слова перед тем, как мир раскололся пополам. В такие моменты осознаешь, насколько хрупка наша жизнь и насколько жестока эта война. Но жизнь всегда находит щелку, чтобы уцелеть", - написали в ГСЧС.
Из соцсетей также стало известно, что под завалами обнаружили собаку по имени Лаки - животное около шести часов находилось в ловушке. Еще одну собаку, Спарка, спасатели тоже нашли: по словам владельцев, после удара пес испугался и выбежал из квартиры.
Поиски животных продолжаются. Зоозащитная организация Animagus сообщает, что до сих пор ищут двух кошек по имени Мия, киску Лилу, кота Томаса и кису Марусю.
Обстрел Тернополя
- 19 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю, в частности по жилому дому, в результате чего известно о 26 погибших, в том числе трех детях.
- О судьбе 22 человек пока неизвестно.
- Второй день подряд в Тернополе продолжаются поисковые и аварийно-спасательные работы на месте российского удара.
