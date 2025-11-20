ГСЧС: количество погибших вследствие удара РФ по жилому дому в Тернополе возросло до 28 (обновлено)

Число жертв российского ракетного удара в Тернополе возросло до 28 человек, среди которых трое детей. Как сообщает Цензор.НЕТ, спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшего человека.

Спасатели отметили, что от атаки пострадали 94 человека, из них 18 детей. На данный момент разобрано около 950 кв. м железобетонных конструкций. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

Шесть человек вышли на связь

Ранее шесть человек, о судьбе которых не было информации, сообщили о своем местонахождении.

Работы не прекращаются ни днем, ни ночью: специалисты метр за метром обследуют завалы в поисках людей, которые могут нуждаться в помощи.

19 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю, в частности по жилому дому, вследствие чего известно о 26 погибших, в том числе трех детях.

Сообщалось, что о судьбе 22 человек ничего не известно.

Второй день подряд в Тернополе продолжаются поисковые и аварийно-спасательные работы на месте российского удара.

