РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8996 посетителей онлайн
Новости Обстрел Тернополя
1 342 4

ГСЧС: количество погибших вследствие удара РФ по жилому дому в Тернополе возросло до 28 (обновлено)

Тернополь: обстрел, число жертв возросло до 27

Число жертв российского ракетного удара в Тернополе возросло до 28 человек, среди которых трое детей. Как сообщает Цензор.НЕТ, спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшего человека.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Спасатели отметили, что от атаки пострадали 94 человека, из них 18 детей. На данный момент разобрано около 950 кв. м железобетонных конструкций. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Федиенко публиковал видео с выставки РЭБ в Тернополе и назвал завод, который их производит. ВИДЕО

Шесть человек вышли на связь

Ранее шесть человек, о судьбе которых не было информации, сообщили о своем местонахождении.

Работы не прекращаются ни днем, ни ночью: специалисты метр за метром обследуют завалы в поисках людей, которые могут нуждаться в помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Тернополю: в больницах остаются 52 пострадавших, в том числе 17 детей

Ранее мы сообщали:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санду о российском авиаударе по Тернополю: "В очередной раз демонстрирует пренебрежение Кремля к человечеству"

Автор: 

обстрел (30558) ракеты (3809) Тернополь (811) жертвы (2210) Тернопольская область (796) Тернопольский район (51)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Готуйте крипту для відплати у москві. Норд-ост в кожну хату московитам.
показать весь комментарий
20.11.2025 21:19 Ответить
Як повідомила депутат Верховної Ради пані Софія Федина жодна система ППО не захищала місто Тернопіль. То виходить, що Верховний головнокомандувач продовжує справу свого діда НКВСника? Чи можливро всі системи ППО, які дали нам партнери захищають квартири міндічів, цукерманів і новобудови самого Зеленського?
показать весь комментарий
20.11.2025 21:32 Ответить
Кошмар ...(((
показать весь комментарий
20.11.2025 21:35 Ответить
Тому і США активізувались з планами капітуляції. Діють з москалями в унісон. Тількі не кажіть, що це неможливо.
показать весь комментарий
20.11.2025 21:39 Ответить
 
 