ГСЧС: количество погибших вследствие удара РФ по жилому дому в Тернополе возросло до 28 (обновлено)
Число жертв российского ракетного удара в Тернополе возросло до 28 человек, среди которых трое детей. Как сообщает Цензор.НЕТ, спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшего человека.
Спасатели отметили, что от атаки пострадали 94 человека, из них 18 детей. На данный момент разобрано около 950 кв. м железобетонных конструкций. Продолжаются аварийно-спасательные работы.
Шесть человек вышли на связь
Ранее шесть человек, о судьбе которых не было информации, сообщили о своем местонахождении.
Работы не прекращаются ни днем, ни ночью: специалисты метр за метром обследуют завалы в поисках людей, которые могут нуждаться в помощи.
Ранее мы сообщали:
- 19 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю, в частности по жилому дому, вследствие чего известно о 26 погибших, в том числе трех детях.
- Сообщалось, что о судьбе 22 человек ничего не известно.
- Второй день подряд в Тернополе продолжаются поисковые и аварийно-спасательные работы на месте российского удара.
