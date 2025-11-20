РУС
Новости Обстрел Тернополя
Удар РФ по Тернополю: шесть человек вышли на связь, судьба 14 человек пока неизвестна. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасатели продолжают работать на месте трагедии в Тернополе, где вследствие российской агрессии был разрушен жилой многоэтажный дом. Шесть человек, о судьбе которых ранее не было информации, сообщили о своем местонахождении.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Работы не прекращаются ни днем, ни ночью: специалисты метр за метром обследуют завалы в поисках людей, которые могут нуждаться в помощи", - говорится в сообщении.

Шесть жителей вышли на связь

По уточненным данным, количество людей, которые не выходили на связь, уменьшилось до 14. Шестеро жителей, о судьбе которых ранее не было информации, сообщили о своем местонахождении и сейчас находятся в безопасности.

"Аварийно-спасательные работы продолжаются и будут продолжаться до тех пор, пока спасатели не убедятся, что под обломками не осталось ни одного человека", - отмечают в ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Тернополю: в больницах остаются 52 пострадавших, в том числе 17 детей

Обстрел Тернополя

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Из-под завалов многоэтажки в Тернополе спасатели достали попугая и нескольких животных, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

Удар РФ по Тернополю
Удар РФ по Тернополю
