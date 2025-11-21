Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері четверга, 20 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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В яких регіонах фіксують ворожі безпілотники?

О 17:00 - Сили оборони повідомляють про:

БпЛА на Дніпро з південного сходу;

безпілотники на півночі Чернігівщини у напрямку Куликівки.

О 17:08 - БпЛА на Павлоград з півночі.

О 17:41 - "Шахеди" з Курської обл., РФ на Сумщину.

О 17:52 - БпЛА на півдні та півночі Сумщини курсом на Полтавщину, Чернігівщину.

О 18:26 - Повітряні сили повідомляють про ворожі безпілотники:

на сході Сумщини курсом на Лебедин;

на півночі Полтавщини курсом на Диканьку, Полтаву;

на сході Дніпропетровщини, півдні Харківщини курсом на Павлоград.

Оновлена інформація

О 18:59 - БпЛА з Курської обл., РФ курсом на Суми.

О 19:03 - загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

Оновлена інформація

О 19:25 - повідомлялося про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 19:41 - Повітряні сили ЗСУ зафіксували:

БпЛА на сході, півдні та центрі Сумщини курсом на Боромлю, Конотоп, Зіньків (Полтавщина);

БпЛА на північному сході Полтавщини курсом на Зіньків, Полтаву;

БпЛА на північному сході Дніпропетровщини курсом на Полтавщину;

БпЛА на сході Харківщини курсом на Дніпропетровщину.

Оновлена інформація

О 20:11 - повідомлялося про:

БпЛА на Харківщині в напрямку на/повз Лозову, Краснопавлівку, Харків;

БпЛА на Дніпропетровщині в напрямку на/повз Самар з південного сходу;

БпЛА на півдні Сумщини та північному сході Харківщини курсом на Полтавщину.

О 20:13 - БпЛА на півночі Сумщини курсом на захід.

О 20:30 - КАБи на Донеччину.

О 21:13 - активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Оновлена інформація

О 21:22 - КАБи на Запорізьку область.

О 21:29 - БпЛА на Харківщині в напрямку на/повз Златопіль, Орільку.

О 21:44 - БпЛА на північному сході Чернігівщини в напрямку на/повз Новгород-Сіверський, Семенівку, Холми.

О 21:49 - КАБи на Донеччину.

О 22:02 - БпЛА на заході Донеччини курсом на південь Харківщини.

О 22:03 - повторні пуски КАБ на Запорізьку областьє

О 22:07 - КАБ в напрямку м.Запоріжжя.

Оновлена інформація

О 22:11 - повідомляється про КАБ повз Вільнянськ в північному напрямку.

О 22:22 - Повітряні сили повідомляють про:

БпЛА на півдні Харківщини в напрямку н.п.Краснопавлівка, Орілька, Златопіль;

безпілотники на межі Сумщини і Чернігівщини курсом на/повз н.п.Короп;

"Шахеди" на півночі Чернігівщини в напрямку на/повз н.п.Городня.

О 22:47 - БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одещину/Миколаївщину.

О 22:53 - Дніпропетровська область (Синельниківський р-н) - загроза застосування авіаційних засобів ураження.

О 23:02 - БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на/повз Одесу/Чорноморськ, Очаків/Коблеве.

О 23:15 - нова група БпЛА на Донеччину з ТОТ.

О 23:42 - повідомляється про рух безпілотників:

в центральній частині Харківщини в напрямку Змієва, Златополя;

на сході Дніпропетровщини, курс - Чаплине, Покровське;

на Донеччині в напрямку на/повз Олександрівку, курс - південь Харківщини та в напрямку Краматорська з півночі;

на межі Сумщини і Чернігівщини в напрямку на/повз Понорицю;

з акваторії Чорного моря курсом на/повз Одесу/Чорноморськ, Південне та Очаків/Коблеве.

Оновлена інформація

О 00:11 - БпЛА на Харківщині в напрямку Харкова, н.п.Безлюдівка, Бірки, Слобожанське.

О 00:30 - безпілотники зафіксовано на заході Сумщини в напрямку Вороніжа та на сході Чернігівщині біля н.п.Короп, курс - північно-східний.

О 00:34 - БпЛА в напрямку Харкова з півдня.

Оновлена інформація

О 01:16 - Нова група БпЛА по межі Донеччини і Дніпропетровщини курсом на Харківщину.

О 01:17 - повідомляється про:

БпЛА на Сумщині в напрямку н.п.Охтирка з північного сходу;

нову групу БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одещину/Миколаївщину.

О 01:33 - КАБи на Донеччину.

О 01:35 - БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на/повз Одесу - Чорноморськ - Південне - Чорноморське.

О 01:50 - БпЛА на Харківщині курсом на/повз Краснопавлівку, Коломак.

Бережіть себе та залишайтеся у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині увечері 20 листопада пролунали вибухи. Також російські війська завдавали ударів по Херсону та Молодіжному в Херсонській області внаслідок чого троє людей, зокрема дитина, зазнали поранень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія завдала удару по складу благодійної організації Nova Ukraine з медичною допомогою. ФОТО