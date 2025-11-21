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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Росія атакує Україну ударними безпілотниками 20 жовтня

Ввечері четверга, 20 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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В яких регіонах фіксують ворожі безпілотники?

О 17:00 - Сили оборони повідомляють про:

  • БпЛА на Дніпро з південного сходу;
  • безпілотники на півночі Чернігівщини у напрямку Куликівки.

О 17:08 - БпЛА на Павлоград з півночі.

О 17:41 - "Шахеди" з Курської обл., РФ на Сумщину.

О 17:52 -  БпЛА на півдні та півночі Сумщини курсом на Полтавщину, Чернігівщину.

О 18:26 - Повітряні сили повідомляють про ворожі безпілотники: 

  • на сході Сумщини курсом на Лебедин;
  • на півночі Полтавщини курсом на Диканьку, Полтаву;
  • на сході Дніпропетровщини, півдні Харківщини курсом на Павлоград.

Оновлена інформація

О 18:59 - БпЛА з Курської обл., РФ курсом на Суми.

О 19:03 - загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

Оновлена інформація

О 19:25 - повідомлялося про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 19:41 - Повітряні сили ЗСУ зафіксували: 

  • БпЛА на сході, півдні та центрі Сумщини курсом на Боромлю, Конотоп, Зіньків (Полтавщина);
  • БпЛА на північному сході Полтавщини курсом на Зіньків, Полтаву;
  • БпЛА на північному сході Дніпропетровщини курсом на Полтавщину;
  • БпЛА на сході Харківщини курсом на Дніпропетровщину.

Оновлена інформація

О 20:11 - повідомлялося про: 

  • БпЛА на Харківщині в напрямку на/повз Лозову, Краснопавлівку, Харків;
  • БпЛА на Дніпропетровщині в напрямку на/повз Самар з південного сходу;
  • БпЛА на півдні Сумщини та північному сході Харківщини курсом на Полтавщину.

О 20:13 - БпЛА на півночі Сумщини курсом на захід.

О 20:30 - КАБи на Донеччину.

О 21:13 - активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Оновлена інформація

О 21:22 - КАБи на Запорізьку область.

О 21:29 - БпЛА на Харківщині в напрямку на/повз Златопіль, Орільку.

О 21:44 -  БпЛА на північному сході Чернігівщини в напрямку на/повз Новгород-Сіверський, Семенівку, Холми.

О 21:49 - КАБи на Донеччину.

О 22:02 - БпЛА на заході Донеччини курсом на південь Харківщини.

О 22:03 - повторні пуски КАБ на Запорізьку областьє

О 22:07 - КАБ в напрямку м.Запоріжжя.

Оновлена інформація

О 22:11 - повідомляється про КАБ повз Вільнянськ в північному напрямку.

О 22:22 - Повітряні сили повідомляють про: 

  • БпЛА на півдні Харківщини в напрямку н.п.Краснопавлівка, Орілька, Златопіль;
  • безпілотники на межі Сумщини і Чернігівщини курсом на/повз н.п.Короп;
  • "Шахеди" на півночі Чернігівщини в напрямку на/повз н.п.Городня.

О 22:47 - БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одещину/Миколаївщину.

О 22:53 - Дніпропетровська область (Синельниківський р-н) - загроза застосування авіаційних засобів ураження.

О 23:02 - БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на/повз Одесу/Чорноморськ, Очаків/Коблеве.

О 23:15 - нова група БпЛА на Донеччину з ТОТ.

О 23:42 - повідомляється про рух безпілотників:

  • в центральній частині Харківщини в напрямку Змієва, Златополя;
  • на сході Дніпропетровщини, курс - Чаплине, Покровське;
  • на Донеччині в напрямку на/повз Олександрівку, курс - південь Харківщини та в напрямку Краматорська з півночі;
  • на межі Сумщини і Чернігівщини в напрямку на/повз Понорицю;
  • з акваторії Чорного моря курсом на/повз Одесу/Чорноморськ, Південне та Очаків/Коблеве.

Оновлена інформація

О 00:11 - БпЛА на Харківщині в напрямку Харкова, н.п.Безлюдівка, Бірки, Слобожанське.

О 00:30 - безпілотники зафіксовано на заході Сумщини в напрямку Вороніжа та на сході Чернігівщині біля н.п.Короп, курс - північно-східний.

О 00:34 - БпЛА в напрямку Харкова з півдня.

Оновлена інформація

О 01:16 -  Нова група БпЛА по межі Донеччини і Дніпропетровщини курсом на Харківщину.

О 01:17 - повідомляється про: 

  • БпЛА на Сумщині в напрямку н.п.Охтирка з північного сходу;
  • нову групу БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одещину/Миколаївщину.

О 01:33 - КАБи на Донеччину.

О 01:35 - БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на/повз Одесу - Чорноморськ - Південне - Чорноморське.

О 01:50 - БпЛА на Харківщині курсом на/повз Краснопавлівку, Коломак.

Бережіть себе та залишайтеся у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині увечері 20 листопада пролунали вибухи. Також російські війська завдавали ударів по Херсону та Молодіжному в Херсонській області внаслідок чого троє людей, зокрема дитина, зазнали поранень. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія завдала удару по складу благодійної організації Nova Ukraine з медичною допомогою. ФОТО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5924) обстріл (34320) атака (1594) Шахед (2243)
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Топ коментарі
+9
Це теж треба додати до мирного плану тампона. Щовечора "мирні" бомбардування українських міст.
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20.11.2025 20:01 Відповісти
+8
"Щовечора гарантовані "мирні" бомбардування українських міст."
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20.11.2025 21:31 Відповісти
+5
Коли Україна атакує хоча б аеродом енгельса чи кораблі в новоросійську?
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20.11.2025 21:29 Відповісти
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Це теж треба додати до мирного плану тампона. Щовечора "мирні" бомбардування українських міст.
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20.11.2025 20:01 Відповісти
Від сьогодні потрібно писати , що люди гинуть завдяки мирному плана Трампа. Кожен день писати .
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21.11.2025 00:19 Відповісти
Коли Україна атакує хоча б аеродом енгельса чи кораблі в новоросійську?
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20.11.2025 21:29 Відповісти
це вже по мирному плану чи нє?
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20.11.2025 21:30 Відповісти
"Щовечора гарантовані "мирні" бомбардування українських міст."
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20.11.2025 21:31 Відповісти
Голуби "миру" летять...
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20.11.2025 22:07 Відповісти
То міндіч з цукерманами, у такий спосіб, замітають «сруськай слід корупції», в Україні ???
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21.11.2025 00:40 Відповісти
Памʼятаю. Як давно хтось хвалився БАЙРАКТАРАМИ, зустрічами з виробниками у Туреччині, планами на завод
Пистеть , не мешки ворожать. Сьогодні росіяні по звірячому нищать Україну БПЛА , яких у них тоді не було .,
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21.11.2025 00:17 Відповісти
з акваторії Чорного моря курсом на/повз Одесу/Чорноморськ, Південне та Очаків/Коблеве. Джерело: https://censor.net/ua/n3586108
при Залужному москалі з чорного моря носа висунуть боялися
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21.11.2025 01:31 Відповісти
Мир- це війна (Оруел)
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21.11.2025 02:12 Відповісти
Небо ...України...високе гарне...чи вечінє... чи то ранньє...в нім пташкі співають...простір мають...
нелюд сатаниньський..його користає...щоб не винне вбити...
нелюде ...тебе чекає нагорода . де буде світло ...пекла не згасиме!!!
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21.11.2025 02:34 Відповісти
Спочатку вбивство мирних жителів в тернополі, про яке Трампон-Краснов не згадав ніде...і тут "МИрний ПЛан" від будапештських бандитів...Новий будапештський
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21.11.2025 02:58 Відповісти
 
 