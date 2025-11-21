Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері четверга, 20 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
В яких регіонах фіксують ворожі безпілотники?
О 17:00 - Сили оборони повідомляють про:
- БпЛА на Дніпро з південного сходу;
- безпілотники на півночі Чернігівщини у напрямку Куликівки.
О 17:08 - БпЛА на Павлоград з півночі.
О 17:41 - "Шахеди" з Курської обл., РФ на Сумщину.
О 17:52 - БпЛА на півдні та півночі Сумщини курсом на Полтавщину, Чернігівщину.
О 18:26 - Повітряні сили повідомляють про ворожі безпілотники:
- на сході Сумщини курсом на Лебедин;
- на півночі Полтавщини курсом на Диканьку, Полтаву;
- на сході Дніпропетровщини, півдні Харківщини курсом на Павлоград.
Оновлена інформація
О 18:59 - БпЛА з Курської обл., РФ курсом на Суми.
О 19:03 - загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.
Оновлена інформація
О 19:25 - повідомлялося про відбій загрози застосування балістичного озброєння.
О 19:41 - Повітряні сили ЗСУ зафіксували:
- БпЛА на сході, півдні та центрі Сумщини курсом на Боромлю, Конотоп, Зіньків (Полтавщина);
- БпЛА на північному сході Полтавщини курсом на Зіньків, Полтаву;
- БпЛА на північному сході Дніпропетровщини курсом на Полтавщину;
- БпЛА на сході Харківщини курсом на Дніпропетровщину.
Оновлена інформація
О 20:11 - повідомлялося про:
- БпЛА на Харківщині в напрямку на/повз Лозову, Краснопавлівку, Харків;
- БпЛА на Дніпропетровщині в напрямку на/повз Самар з південного сходу;
- БпЛА на півдні Сумщини та північному сході Харківщини курсом на Полтавщину.
О 20:13 - БпЛА на півночі Сумщини курсом на захід.
О 20:30 - КАБи на Донеччину.
О 21:13 - активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Оновлена інформація
О 21:22 - КАБи на Запорізьку область.
О 21:29 - БпЛА на Харківщині в напрямку на/повз Златопіль, Орільку.
О 21:44 - БпЛА на північному сході Чернігівщини в напрямку на/повз Новгород-Сіверський, Семенівку, Холми.
О 21:49 - КАБи на Донеччину.
О 22:02 - БпЛА на заході Донеччини курсом на південь Харківщини.
О 22:03 - повторні пуски КАБ на Запорізьку областьє
О 22:07 - КАБ в напрямку м.Запоріжжя.
Оновлена інформація
О 22:11 - повідомляється про КАБ повз Вільнянськ в північному напрямку.
О 22:22 - Повітряні сили повідомляють про:
- БпЛА на півдні Харківщини в напрямку н.п.Краснопавлівка, Орілька, Златопіль;
- безпілотники на межі Сумщини і Чернігівщини курсом на/повз н.п.Короп;
- "Шахеди" на півночі Чернігівщини в напрямку на/повз н.п.Городня.
О 22:47 - БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одещину/Миколаївщину.
О 22:53 - Дніпропетровська область (Синельниківський р-н) - загроза застосування авіаційних засобів ураження.
О 23:02 - БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на/повз Одесу/Чорноморськ, Очаків/Коблеве.
О 23:15 - нова група БпЛА на Донеччину з ТОТ.
О 23:42 - повідомляється про рух безпілотників:
- в центральній частині Харківщини в напрямку Змієва, Златополя;
- на сході Дніпропетровщини, курс - Чаплине, Покровське;
- на Донеччині в напрямку на/повз Олександрівку, курс - південь Харківщини та в напрямку Краматорська з півночі;
- на межі Сумщини і Чернігівщини в напрямку на/повз Понорицю;
- з акваторії Чорного моря курсом на/повз Одесу/Чорноморськ, Південне та Очаків/Коблеве.
Оновлена інформація
О 00:11 - БпЛА на Харківщині в напрямку Харкова, н.п.Безлюдівка, Бірки, Слобожанське.
О 00:30 - безпілотники зафіксовано на заході Сумщини в напрямку Вороніжа та на сході Чернігівщині біля н.п.Короп, курс - північно-східний.
О 00:34 - БпЛА в напрямку Харкова з півдня.
Оновлена інформація
О 01:16 - Нова група БпЛА по межі Донеччини і Дніпропетровщини курсом на Харківщину.
О 01:17 - повідомляється про:
- БпЛА на Сумщині в напрямку н.п.Охтирка з північного сходу;
- нову групу БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одещину/Миколаївщину.
О 01:33 - КАБи на Донеччину.
О 01:35 - БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на/повз Одесу - Чорноморськ - Південне - Чорноморське.
О 01:50 - БпЛА на Харківщині курсом на/повз Краснопавлівку, Коломак.
Бережіть себе та залишайтеся у безпечних місцях!
Раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині увечері 20 листопада пролунали вибухи. Також російські війська завдавали ударів по Херсону та Молодіжному в Херсонській області внаслідок чого троє людей, зокрема дитина, зазнали поранень.
Будь ласка, зачекайте...
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Пистеть , не мешки ворожать. Сьогодні росіяні по звірячому нищать Україну БПЛА , яких у них тоді не було .,
при Залужному москалі з чорного моря носа висунуть боялися
нелюд сатаниньський..його користає...щоб не винне вбити...
нелюде ...тебе чекає нагорода . де буде світло ...пекла не згасиме!!!