Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

В четверг вечером, 20 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

В каких регионах фиксируют вражеские беспилотники?

В 17:00 - Силы обороны сообщают о:

БПЛА на Днепр с юго-востока;

беспилотники на севере Черниговской области в направлении Куликовки.

В 17:08 - БПЛА на Павлоград с севера.

В 17:41 - "Шахеды" из Курской обл. РФ на Сумщину.

В 17:52 - БПЛА на юге и севере Сумщины курсом на Полтавщину, Черниговщину.

В 18:26 - Воздушные силы сообщают о вражеских беспилотниках:

на востоке Сумщины курсом на Лебедин;

на севере Полтавской области курсом на Диканьку, Полтаву;

на востоке Днепропетровской области, юге Харьковской области курсом на Павлоград.

Обновленная информация

В 18:59 – БпЛА из Курской обл. РФ курсом на Сумы.

В 19:03 – угроза применения баллистического вооружения с востока.

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области вечером 20 ноября прогремели взрывы. Также российские войска наносили удары по Херсону и Молодежному в Херсонской области, вследствие чего три человека, в том числе ребенок, получили ранения.

