Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)
В четверг вечером, 20 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
В каких регионах фиксируют вражеские беспилотники?
В 17:00 - Силы обороны сообщают о:
- БПЛА на Днепр с юго-востока;
- беспилотники на севере Черниговской области в направлении Куликовки.
В 17:08 - БПЛА на Павлоград с севера.
В 17:41 - "Шахеды" из Курской обл. РФ на Сумщину.
В 17:52 - БПЛА на юге и севере Сумщины курсом на Полтавщину, Черниговщину.
В 18:26 - Воздушные силы сообщают о вражеских беспилотниках:
- на востоке Сумщины курсом на Лебедин;
- на севере Полтавской области курсом на Диканьку, Полтаву;
- на востоке Днепропетровской области, юге Харьковской области курсом на Павлоград.
Обновленная информация
В 18:59 – БпЛА из Курской обл. РФ курсом на Сумы.
В 19:03 – угроза применения баллистического вооружения с востока.
Берегите себя и оставайтесь в безопасных местах!
Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области вечером 20 ноября прогремели взрывы. Также российские войска наносили удары по Херсону и Молодежному в Херсонской области, вследствие чего три человека, в том числе ребенок, получили ранения.
