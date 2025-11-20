Россия нанесла удар по складу благотворительной организации Nova Ukraine с медицинской помощью. ФОТО

Вчера, 19 ноября, российская армия осуществила один из самых масштабных дроново-ракетных ударов за последние месяцы, атаковав объекты по всей Украине - жилые районы, энергетические сооружения и логистические хабы.

Среди пострадавших — один из медицинских складов благотворительной организации Nova Ukraine, на котором находилась гуманитарная помощь: лекарства и медицинское оборудование, предназначенное для поддержки больниц и клиник по всей стране, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Nova Ukraine, никто из их сотрудников не пострадал. Однако потеря даже части запасов имеет серьезные последствия.

Команда благотворительной организации уже приступила к оценке ущерба и переориентации ресурсов, чтобы минимизировать перерывы в доставке помощи и обеспечить стабильность медицинской поддержки.

