Росія завдала удару по складу благодійної організації Nova Ukraine з медичною допомогою. ФОТО
Вчора, 19 листопала, російська армія здійснила один із наймасштабніших дроново-ракетних ударів за останні місяці, атакувавши об’єкти по всій Україні — житлові райони, енергетичні споруди та логістичні хаби.
Серед постраждалих — один із медичних складів благодійної організації Nova Ukraine, на якому знаходилась гуманітарна допомога: ліки та медичне обладнання, призначене для підтримки лікарень та клінік по всій країні, інформує Цензор.НЕТ.
За даними Nova Ukraine, ніхто з їхніх співробітників не постраждав. Проте втрата навіть частини запасів має серйозні наслідки.
Команда благодійної організації вже розпочала оцінку збитків і переорієнтування ресурсів, щоби мінімізувати перерви в доставці допомоги та забезпечити стабільність медичної підтримки.
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Вони знищили чеченців, татар, якутів і тд і взялися за нас. Все решта що говорять трампонуті на всю голову ТуФТА
- тому і скорочення ЗСУ