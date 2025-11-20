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Росія завдала удару по складу благодійної організації Nova Ukraine з медичною допомогою. ФОТО

Вчора, 19 листопала, російська армія здійснила один із наймасштабніших дроново-ракетних ударів за останні місяці, атакувавши об’єкти по всій Україні — житлові райони, енергетичні споруди та логістичні хаби.

Серед постраждалих — один із медичних складів благодійної організації Nova Ukraine, на якому знаходилась гуманітарна допомога: ліки та медичне обладнання, призначене для підтримки лікарень та клінік по всій країні, інформує Цензор.НЕТ.

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За даними Nova Ukraine, ніхто з їхніх співробітників не постраждав. Проте втрата навіть частини запасів має серйозні наслідки.

Команда благодійної організації вже розпочала оцінку збитків і переорієнтування ресурсів, щоби мінімізувати перерви в доставці допомоги та забезпечити стабільність медичної підтримки.

обстріл

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Автор: 

армія рф (21181) Львів (3286) обстріл (34320) Львівська область (2795) Львівський район (275)
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Ціль рузкіх як НАРОДУ незмінна - геноцид.

Вони знищили чеченців, татар, якутів і тд і взялися за нас. Все решта що говорять трампонуті на всю голову ТуФТА

- тому і скорочення ЗСУ
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20.11.2025 10:58 Відповісти
 
 