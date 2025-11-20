4 510 11
Россия атаковала Запорожье: 5 человек погибли, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Вечером 20 ноября российская армия атаковала Запорожье. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, на 23:08 вследствие удара погибли 5 человек, информирует Цензор.НЕТ.
Вследствие атаки повреждены дома, магазин и рынок.
Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили об атаке беспилотников в регионе. В ряде регионов раздается сигнал воздушной тревоги.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
Ранее мы сообщали, что количество жертв российского ракетного удара в Тернополе возросло до 28 человек, среди которых трое детей. Как сообщает Цензор.НЕТ, спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшего человека.
Также сообщалось, что вечером 20 ноября на Днепропетровщине прогремели взрывы.
Кляті кацапи..це вже відвертий терор ..
А Трамп пропонує замість Томагавків -" 28 пунктів" капітуляції...☹️
«Однак ці терміни навряд чи будуть дотримані, оскільки посадовці в офісі Зеленського заявили, що є кілька пунктів, які є чіткими червоними лініями для Києва», пише видання.
З ким підписувати??? З вбивцями, мародерами, садистами та гвалтівниками??? Тільки щоб рудий потім скрізь казав, що припинив дев'ять війн???