РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11212 посетителей онлайн
Новости Атака на Запорожье
4 510 11

Россия атаковала Запорожье: 5 человек погибли, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 20 ноября российская армия атаковала Запорожье. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, на 23:08 вследствие удара погибли 5 человек, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Вследствие атаки повреждены дома, магазин и рынок.

Атака на Запоріжжя 20 листопада

Атака на Запоріжжя 20 листопада

Атака на Запоріжжя 20 листопада

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили об атаке беспилотников в регионе. В ряде регионов раздается сигнал воздушной тревоги.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что количество жертв российского ракетного удара в Тернополе возросло до 28 человек, среди которых трое детей. Как сообщает Цензор.НЕТ, спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшего человека.

Также сообщалось, что вечером 20 ноября на Днепропетровщине прогремели взрывы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

Запорожье (2827) Запорожская область (3798) атака (737) Запорожский район (335)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Може пора називати ПІБ і вік загиблих. Це реальні люди, реальні жертви агрессора. Нельзя їх просто штуками рахувати - учора 26, сьогодні -5 . Треба розповідати про загиблих - вони українці
показать весь комментарий
20.11.2025 23:35 Ответить
+14
Співчуття сім''ям загиблих.😢
Кляті кацапи..це вже відвертий терор ..
А Трамп пропонує замість Томагавків -" 28 пунктів" капітуляції...☹️
показать весь комментарий
20.11.2025 23:38 Ответить
+7
Схоже, кацапи не в курсі мірного плана своїх шісток трампа і зільонскава..
показать весь комментарий
20.11.2025 23:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Може пора називати ПІБ і вік загиблих. Це реальні люди, реальні жертви агрессора. Нельзя їх просто штуками рахувати - учора 26, сьогодні -5 . Треба розповідати про загиблих - вони українці
показать весь комментарий
20.11.2025 23:35 Ответить
Схоже, кацапи не в курсі мірного плана своїх шісток трампа і зільонскава..
показать весь комментарий
20.11.2025 23:36 Ответить
Співчуття сім''ям загиблих.😢
Кляті кацапи..це вже відвертий терор ..
А Трамп пропонує замість Томагавків -" 28 пунктів" капітуляції...☹️
показать весь комментарий
20.11.2025 23:38 Ответить
🤢🤬 Офіційні особи США очікують, що Зеленський підпише угоду «до Дня подяки» (27 листопада), потім угоду представлять москві, а процес завершиться до початку грудня, - FT (https://www.ft.com/content/26beeac1-bbe3-455b-97f6-84cf7c7c86fe)

«Однак ці терміни навряд чи будуть дотримані, оскільки посадовці в офісі Зеленського заявили, що є кілька пунктів, які є чіткими червоними лініями для Києва», пише видання.

З ким підписувати??? З вбивцями, мародерами, садистами та гвалтівниками??? Тільки щоб рудий потім скрізь казав, що припинив дев'ять війн???
показать весь комментарий
20.11.2025 23:40 Ответить
Нічого не буде. Не тратьте, куме, сили!)))
показать весь комментарий
21.11.2025 00:27 Ответить
Ну да, нехай і далі так буде, гонор краще чужих життів.
показать весь комментарий
21.11.2025 01:17 Ответить
Коли в Запоріжжя прийдуть "асбавадители" кількість вбитих та зниклих "на падвале" буде значно більше. Той, хто обирає між війною і ганьбою ганьбу - той спочатку отримає ганьбу, а потім війну все одно. Хоча розумна людина це розуміє без пояснень, а не розумна - не зрозуміє ніколи.
показать весь комментарий
21.11.2025 02:35 Ответить
А где ответ США на кровавый кремлёвский террор?? Когда они уже введут грёбанные санкции которые уже неделями обещают??
показать весь комментарий
21.11.2025 00:50 Ответить
Где ответка за Тернополь?
показать весь комментарий
21.11.2025 01:01 Ответить
Ну шо, есть удар по Україні? Ні, треба ще кровавівший, тоді американці натиснуть сильніше на Україну. Путін, поднажмі, зелька ще пручається. Трамп дає добро.
показать весь комментарий
21.11.2025 06:23 Ответить
 
 