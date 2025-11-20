Россия атаковала Запорожье: 5 человек погибли, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 20 ноября российская армия атаковала Запорожье. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, на 23:08 вследствие удара погибли 5 человек, информирует Цензор.НЕТ.

Вследствие атаки повреждены дома, магазин и рынок.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили об атаке беспилотников в регионе. В ряде регионов раздается сигнал воздушной тревоги.

Ранее мы сообщали, что количество жертв российского ракетного удара в Тернополе возросло до 28 человек, среди которых трое детей. Как сообщает Цензор.НЕТ, спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшего человека.

Также сообщалось, что вечером 20 ноября на Днепропетровщине прогремели взрывы.

