Последствия вражеской атаки на Харьков: погибли четыре человека, еще 13 человек пострадали. ВИДЕО+ФОТО
С вечера 23 ноября россияне нанесли многочисленные удары дронами по Харькову. Погибли четверо горожан, 13 ранены. Разрушениям подверглись частные и многоэтажные дома, возникли пожары.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Харьковской области.
Атака началась около 21:30. Попадания БПЛА зафиксированы сразу в трех районах города — Шевченковском, Холодногорском и Салтовском. Повреждены частные дома, несколько многоэтажек, садовое товарищество и гражданское предприятие. В некоторых местах возникли пожары.
Среди пострадавших — двое детей в возрасте 11 и 12 лет. Медики оказали им помощь на месте.
Спасательные и экстренные службы продолжают ликвидацию последствий атаки.
Последствия многочисленных ударов
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Загиблі-бо заслуговують бодай на мінімальну повагу. І один із виявиів такої поваги - не говорити про них безграмотно.