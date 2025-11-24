Последствия вражеской атаки на Харьков: погибли четыре человека, еще 13 человек пострадали. ВИДЕО+ФОТО

С вечера 23 ноября россияне нанесли многочисленные удары дронами по Харькову. Погибли четверо горожан, 13 ранены. Разрушениям подверглись частные и многоэтажные дома, возникли пожары.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Харьковской области.

Атака началась около 21:30. Попадания БПЛА зафиксированы сразу в трех районах города — Шевченковском, Холодногорском и Салтовском. Повреждены частные дома, несколько многоэтажек, садовое товарищество и гражданское предприятие. В некоторых местах возникли пожары.

Среди пострадавших — двое детей в возрасте 11 и 12 лет. Медики оказали им помощь на месте.

Спасательные и экстренные службы продолжают ликвидацию последствий атаки.

