Россия атаковала Харьков: есть раненые и погибший (обновлено)
В Харькове вечером 23 ноября прогремело более десяти взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, сообщает Цензор.НЕТ.
Мэр города Игорь Терехов в соцсетях написал, что Харьков атаковали ударные дроны. Он призвал не пренебрегать правилами безопасности и находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.
Позже он добавил, что есть информация о попадании в частный дом, а также - о пострадавших.
Впоследствии Терехов написал, что по предварительной информации, нуждающейся в подтверждении, погиб человек в Шевченковском районе в результате попадания вражеского "шахеда" в частный дом. Также есть пострадавшие.
Атака беспилотников
Вечером воскресенья, 23 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине, сообщают Воздушные силы ВСУ. В ряде регионов раздается сигнал воздушной тревоги.
Среди регионов, куда летели вражеские дроны, была Харьковщина.
Также мы сообщали:
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Щоб їм руки повідривало уродам!!!🤬