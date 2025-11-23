Россия атаковала Харьков: есть раненые и погибший (обновлено)

В Харькове вечером 23 ноября прогремело более десяти взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, сообщает Цензор.НЕТ.

Мэр города Игорь Терехов в соцсетях написал, что Харьков атаковали ударные дроны. Он призвал не пренебрегать правилами безопасности и находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

Позже он добавил, что есть информация о попадании в частный дом, а также - о пострадавших.

Впоследствии Терехов написал, что по предварительной информации, нуждающейся в подтверждении, погиб человек в Шевченковском районе в результате попадания вражеского "шахеда" в частный дом. Также есть пострадавшие.

Атака беспилотников

Вечером воскресенья, 23 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине, сообщают Воздушные силы ВСУ. В ряде регионов раздается сигнал воздушной тревоги.

Среди регионов, куда летели вражеские дроны, была Харьковщина.

