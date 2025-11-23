РУС
1 520 1

Рашисты атаковали дронами Одессу и район: горели объекты энергетической инфраструктуры. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на воскресенье, 23 ноября, войска РФ в очередной раз атаковали Одесский регион.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Куда бил враг?

Как отмечается, под атакой оказались как отдельные районы области, так и сам город.

Последствия

По данным ГСЧС, в результате попаданий вражеских беспилотников возникли пожары на объектах энергетической инфраструктуры и в бывшем промышленном здании, которые пожарные оперативно ликвидировали.

Одесская область после обстрела
Одесская область после обстрела
Одесская область после обстрела
Одесская область после обстрела

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

