Рашисты атаковали дронами Одессу и район: горели объекты энергетической инфраструктуры. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на воскресенье, 23 ноября, войска РФ в очередной раз атаковали Одесский регион.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Куда бил враг?
Как отмечается, под атакой оказались как отдельные районы области, так и сам город.
Последствия
По данным ГСЧС, в результате попаданий вражеских беспилотников возникли пожары на объектах энергетической инфраструктуры и в бывшем промышленном здании, которые пожарные оперативно ликвидировали.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
