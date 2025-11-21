РУС
Новости Взрыв в ТЦК
1 168 16

Взрыв в ТЦК в Одессе: взорвался предмет в личных вещах посетителя

ТЦК

В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали взрыв, произошедший 21 ноября в Пересыпском районном ТЦК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, во время общения сотрудников ТЦК с гражданином взорвался неизвестный предмет, который находился в его личных вещах. Вследствие детонации мужчина погиб на месте.

Ранения также получил военнослужащий ТЦК. Ему оказали домедицинскую помощь и госпитализировали. Состояние пострадавшего уточняется.

На месте работают следственно-оперативные группы полиции, СБУ и представители ГСЧС. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и происхождение взрывного предмета.

взрыв (6980) Одесса (8091) Одесская область (3963) ТЦК (822) Одесский район (353)
Топ комментарии
+6
кацапи підіслали. Не в перше..
21.11.2025 18:41 Ответить
21.11.2025 18:41 Ответить
+6
Коню зрозуміло, що в ТЦК прийшов заробітчанин, а роботодавець його підірвав.
21.11.2025 18:41 Ответить
21.11.2025 18:41 Ответить
+3
ТЦК вже ловлять смертників з поясом шахида?
21.11.2025 18:40 Ответить
21.11.2025 18:40 Ответить
Брати Грімм в гробу перевертаються
21.11.2025 18:38 Ответить
21.11.2025 18:38 Ответить
ТЦК вже ловлять смертників з поясом шахида?
21.11.2025 18:40 Ответить
21.11.2025 18:40 Ответить
кацапи підіслали. Не в перше..
21.11.2025 18:41 Ответить
21.11.2025 18:41 Ответить
Не вперше?
Тобто це було і буде постійно?
А як же рота охорони при кожному ТЦК?
У нас в тцк охорона з автоматами ходить, перевіряє відвідувачів.
21.11.2025 18:44 Ответить
21.11.2025 18:44 Ответить
П'ять тисяч доларів за спалення ТЦК. Як російські спецслужби вербують потенційних терористів

https://texty.org.ua/articles/114399/pyat-tysyach-dolariv-za-spalennya-tck-yak-rosijski-specsluzhby-verbuyut-**********
21.11.2025 18:46 Ответить
21.11.2025 18:46 Ответить
ну, може й перевірили, тому і постраждав один працівник.
показать весь комментарий
21.11.2025 18:48 Ответить
Коню зрозуміло, що в ТЦК прийшов заробітчанин, а роботодавець його підірвав.
21.11.2025 18:41 Ответить
21.11.2025 18:41 Ответить
след кремля однозначно!
показать весь комментарий
21.11.2025 18:44 Ответить
заробив..
в телеграмі...
дєнєх навалом..
21.11.2025 18:45 Ответить
21.11.2025 18:45 Ответить
Колись саакашвилі так хотіли підірвати. Знайшли довбня, якому вручили сумку з дротами і перемикачем. Сказали що дадуть йому 3000 долярів, якщо він з сумкою підійде до саакашвілі і натисне кнопку (дурню сказали, що в сумці пролунає якийсь звук). . А потім пообіцяли за це заплатити. Дурень підійшов до трибуни на мітінгу, але кнопка чомусь не спрацювала. Він почав з нею возитися і дурня помітила охорона.
21.11.2025 18:48 Ответить
21.11.2025 18:48 Ответить
Невже , хтось думає , що в ТЦК одні патріоти працюють ?
показать весь комментарий
21.11.2025 19:00 Ответить
Я гадаю, патріоти в Польщі пану полуницю збирають.
показать весь комментарий
21.11.2025 19:02 Ответить
показать весь комментарий
21.11.2025 19:12 Ответить
Добре, шо сам загинув і нікого з собою не забрав.
показать весь комментарий
21.11.2025 19:00 Ответить
Ну в тцк ті що робітники оповіщення, вони бувають навідуються в зону бойових дій для отримання убд і цуплять з собою сувеніри (шматок пластиду , тощо)
показать весь комментарий
21.11.2025 19:12 Ответить
то ти мені скажи,мобілізація потрібна?
показать весь комментарий
21.11.2025 19:14 Ответить
 
 