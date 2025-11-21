Взрыв в ТЦК в Одессе: взорвался предмет в личных вещах посетителя

В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали взрыв, произошедший 21 ноября в Пересыпском районном ТЦК.

По предварительным данным, во время общения сотрудников ТЦК с гражданином взорвался неизвестный предмет, который находился в его личных вещах. Вследствие детонации мужчина погиб на месте.

Ранения также получил военнослужащий ТЦК. Ему оказали домедицинскую помощь и госпитализировали. Состояние пострадавшего уточняется.

На месте работают следственно-оперативные группы полиции, СБУ и представители ГСЧС. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и происхождение взрывного предмета.

