Взрыв в ТЦК в Одессе: взорвался предмет в личных вещах посетителя
В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали взрыв, произошедший 21 ноября в Пересыпском районном ТЦК.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По предварительным данным, во время общения сотрудников ТЦК с гражданином взорвался неизвестный предмет, который находился в его личных вещах. Вследствие детонации мужчина погиб на месте.
Ранения также получил военнослужащий ТЦК. Ему оказали домедицинскую помощь и госпитализировали. Состояние пострадавшего уточняется.
На месте работают следственно-оперативные группы полиции, СБУ и представители ГСЧС. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и происхождение взрывного предмета.
Тобто це було і буде постійно?
А як же рота охорони при кожному ТЦК?
У нас в тцк охорона з автоматами ходить, перевіряє відвідувачів.
https://texty.org.ua/articles/114399/pyat-tysyach-dolariv-za-spalennya-tck-yak-rosijski-specsluzhby-verbuyut-**********
в телеграмі...
дєнєх навалом..